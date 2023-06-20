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Mavi kategoride aranıyordu: PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana Suriye'de nokta operasyon

MİT, terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana'yı Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

13:51 . 20/06/2023 Salı
AA
Rıdvan Ulugana

Rıdvan Ulugana

Ayrıntılar geliyor...

#MİT
#PKK
#Irak
#Rıdvan Ulugana
18 dakika önce
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