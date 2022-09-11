'Mavi Marmara' 12 yıl sonra uluslararası sularda bu kez Yunanistan'ın hedefi oldu

Yunanistan Ege'de ticari gemiye ateş açtı: O anlar kamerada

Yunanistan, Ege'de provokatif eylemlerde bulunmaya devam ediyor. Yunan Sahil Güvenlik gemisi 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine saldırdı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı “Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir.' ifadelerine yer verildi.