Gündem Mavi Marmara 12 yıl sonra uluslararası sularda bu kez Yunanistanın hedefi oldu
ÇANAKKALE

'Mavi Marmara' 12 yıl sonra uluslararası sularda bu kez Yunanistan'ın hedefi oldu

Yunanistan Sahil Güvenlik botları Ege'de uluslararası sularda seyir halinde olan ticari gemiye taciz ateşi açtı. Türk Sahil Güvenlik botlarının gitmesiyle Yunan unsurları bölgeyi terk etti. Geminin geminin 12 yıl önce İsrail'in saldırısına uğrayan ve sonrasında yük gemisine dönüştürülen Mavi Marmara olduğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi AA
Mavi Marmara 12 yıl sonra uluslararası sularda bu kez Yunanistanın hedefi oldu
Yunan unsurlarının taciz ateşi açtığı gemi, Çanakkale Boğazı'nda bekletiliyor.

Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin, Bozcaada açıklarında dün taciz ateşi açtığı "Anatolian" isimli geminin, önceki yıllarda yük gemisine dönüştürülen İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı "Mavi Marmara" olduğu ortaya çıktı.

TACİZ ATEŞİ AÇILDI

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının, dün saat 13.27'de Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeyken taciz ateşi açtığı ticari geminin, İsrail ordusunun, 2010 yılında Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı hedefleyen "Özgürlük Filosu"nun 6 gemisinden en büyüğü "Mavi Marmara" olduğu anlaşıldı.

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Yunanistan, Ege'de provokatif eylemlerde bulunmaya devam ediyor. Yunan Sahil Güvenlik gemisi 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine saldırdı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı “Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir.' ifadelerine yer verildi.


AÇIK ARTIRMAYLA SATILMIŞTI

Yunanistan'ın saldırısı ile "Mavi Marmara", uluslararası sularda İsrail'in ardından ikinci kez hedef haline gelmiş oldu. Eski adı Mavi Marmara olan "Anatolian", üzerinde ipotek ve haciz bulunduğu için geçen yılın kasım ayında açık arttırma sonucu bir şirkete satılmış, yük gemisi olarak hizmet vermeye başlamıştı.

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