Mavi Vatan'a 'masal' deyip 'rakı mezesi'ne Kıbrıs'ı verenler Ege'deki Yunan şımarıklığı üzerinden Türkiye'yi hedef alıp Yunanistan'a övgüler dizdi

Türkiye, son yıllarda dış politikada izlediği aktif ve çok yönlü stratejilerle küresel arenada etkisini artırmaya devam ediyor. Bölgesel ve küresel sorunlara yönelik proaktif yaklaşımlarıyla dikkat çeken Türkiye, diplomatik girişimleriyle barış ve istikrar arayışında önemli bir rol üstleniyor.





Orta Doğu'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya geniş bir coğrafyada, hem insani yardımlar hem de diplomatik çözümler sunarak uluslararası saygınlığını pekiştiriyor. Özellikle arabuluculuk faaliyetleri ve güçlü insani diplomasiyle, Türkiye’nin dış politikası küresel düzeyde takdir topluyor.





Yunanistan ile oluşan 'olumlu' hava





Dış politikada kararlı bir duruş sergileyen Ankara komşularıyla da iyi ilişkiler kurmayı sürdürdü. Son yıllarda gerilen Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler, karşılıklı diyalog ve diplomatik girişimlerle olumlu bir ivme kazandı. Özellikle Ege ve Doğu Akdeniz’deki gerilimlerin azalması için iki ülke liderleri bir araya gelerek müzakere süreçlerini hızlandırdı. Karşılıklı güven artırıcı adımlar ve ortak projeler, ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlarken, turizm, ticaret ve enerji iş birliği gibi alanlarda yeni anlaşmalar yapıldı.





Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan





Kıbrıs'ın savunucusu Türkiye





Türkiye ve Yunanistan, yıllardır süregelen Kıbrıs meselesine kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla son dönemde uzlaşma çabalarını hızlandırdı. Her iki ülke de Kıbrıs'ta iki toplumlu, iki bölgeli federal bir çözüm için müzakereleri desteklerken, Birleşmiş Milletler gözetiminde yeniden başlayan görüşmelere aktif olarak katıldı. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin ve güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini vurgularken etkili diplomatik girişimlerde bulundu.





Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Birleşmiş Milletler binasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan'ın iyi komşuluk esası ekseninde geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini belirterek, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin ve Atina Bildirgesi'nin lafzı ve ruhu doğrultusunda hareket etmenin iki ülkeye de kazandıracağını belirtti.





Türkiye deniz gücünü artıyor





Savunma sanayi alanında parmakla gösterilen ülkeler arasında yer alan Türkiye, son dönemde deniz gücü alanında kaydettiği önemli adımlarla da dikkat çekiyor. Yerli savunma sanayiine yapılan yatırımlar sayesinde donanma gücünü önemli ölçüde artıran Türkiye, milli gemi ve denizaltı projeleriyle bölgesel denizcilik kapasitesini genişletiyor.

















MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen yerli fırkateyn ve korvetler, Türk Deniz Kuvvetleri’nin envanterine katılırken, amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’nun devreye girmesiyle Türkiye, denizlerdeki etkinliğini artıran az sayıda ülkeden biri haline geldi.









Ayrıca yerli insansız deniz araçları (İDA) ve denizaltı projeleri, Türkiye’nin deniz güvenliği ve savunmasında teknolojiye dayalı yenilikçi çözümler sundu. Bu gelişmeler, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgesel sularda daha güçlü bir aktör olmasına katkı sağlarken, uluslararası arenada da denizcilik kapasitesini güçlendirdi.









Erdoğan: Tüm denizaltılarımızı 2029 yılına kadar hizmete alacağız





24 Ağustos'ta Türkiye’nin Mavi Vatan’daki gücüne güç katacak PİRİREİS denizaltısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te katıldığı törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki konuşmasında "Tüm denizaltılarımızı 2029 yılına kadar hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız" demişti.





Son dönemde artan ihlaller





Son dönemde Ege Denizi'nde Yunan botlarının Türkiye karasularına yönelik ihlalleri, iki ülke arasında gerilimi yeniden artırma çabasına dönüştü. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, ihlaller karşısında gerekli önlemleri alarak Türkiye’nin egemenlik haklarını koruma yönünde tedbirlerini artırdı.





Yunan botu





20 Eylül sabahı, Yunanistan Sahil Güvenlik botu, Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi’ndeki Akçabük Koyu’na kadar girerek Türk karasularını ihlal etti. Yunan botu göçmen kaçakçısını takip etme gerekçesiyle karaya 50 metre kadar yaklaştı. Aynı Yunan botu, bir gün önce de Datça kıyılarında Türk karasularını ihlal etmişti. Datçalı bir balıkçı tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Yunan Sahil Güvenlik botunun karaya yanaştığı ve maskeli bir kişinin zodyak botu denize çekerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.





Türkiye'den sert tepki





Yunan botu, Simi Adası'na doğru hareket ederken, Türkiye’den diplomatik tepkiler gecikmedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu ihlallere karşı rahatsızlığını Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides’e iletti. Yapılan resmi açıklamada, Bakan Yerlikaya'nın, iyi komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesi için bu tür ihlallerin kabul edilemez olduğunu vurguladığı belirtildi. Stylianides ise, olayların siyasi bir boyut taşımadığını ve benzer ihlallerin tekrarlanmaması için inceleme başlatıldığını, Türk makamlarının bilgilendirileceğini ifade etti.





BASIN AÇIKLAMASI



İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Sayın Christos Stylianides arasında bugün akşam saatlerinde, Yunan botlarının Türk karasularını ihlaliyle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.



Yapılan… pic.twitter.com/0LbSsJMrLN — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 23, 2024





Konuyla ilgili bölgedeki ekiplerin hemen olay yerine intikal ettiğini belirten Sahil Güvenlik Komutanlığı ise şu açıklamada bulundu;





"20 Eylül 2024 tarihinde, 112 Acil Çağrı Merkezinden “Bodrum Akyarlar Meteor Koyu’nda bir lastik botun karaya çıktığı ve 1 şahsın ormanlık alana kaçtığı” ihbarının alınması üzerine olay yerine derhal 2 Sahil Güvenlik Botu (KB-35, KB-114) sevk edilmiş ve ihbar Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na iletilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurlarımız olay mahalline derhal intikal etmiş, Yunan Sahil Güvenlik unsurunun süratle kendi karasularına döndüğü tespit edilmiştir."





Dün de Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Türk bayraklı 'Barbaros 4' isimli balıkçı teknesini havaya ateş açarak taciz eden Yunan Sahil Güvenlik Botu, hızla bölgeye ulaşan Türk Sahil Güvenlik ekiplerince bölgeden hemen uzaklaştırıldı.





Dışişleri Atina'yı uyardı





Dışişleri Bakanlığı da Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki karasuyu ihlalleriyle ilgili bir açıklama yaparak sert tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, bu tür olaylarda izlenen diplomatik sürecin uzun yıllardır titizlikle uygulandığı vurgulandı ve "İhlaller sonrası gerekli adımların atılmadığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.





Son dönemde Yunanistan’ın Ege’deki ihlalleriyle ilgili olarak Türkiye'nin tepkisinin Yunan makamlarına her düzeyde en güçlü şekilde iletildiği de açıklamada yer aldı. Bakanlık, Türkiye'nin egemenlik haklarının korunmasında kararlılık mesajı verdi.





Yunan şımarıklığı muhalefetin iştahını kabarttı





Türkiye'nin bu adımlarına ve savunma sanayi alanındaki atılımlarına kulak tıkayarak üç maymunu oynamaya devam eden muhalefet ise Yunan botlarının gerçekleştirdiği ihlaller üzerinden Atina'yı değil yine Ankara'yı hedef aldı.









Sosyal medyada muhalif hesaplar tarafından konuyla ilgili yapılan paylaşımlarla kirli bir algı oluşturulmaya çalışıldı.









Türkiye'nin üst düzey diplomatik uyarısını göz ardı ederek Türk devletini aciz göstermeye çalışan isimler arasında CHP'li Namık Tan ve Yılmaz Özdil gibi isimlerin yer alması dikkat çekti. Zira bu isimlerin geçmişlerinde sarf ettikleri sözler halen hafızalardaki yerini koruyor.





'Masalcı' Tan 'vatansever' kesildi





Türkiye'nin dış politika adımlarını hedef alan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Mavi Vatan için "masal" ifadesini kullanmış ve büyük tepki çekmişti.









TBMM Genel Kurul'unda yaptığı konuşmasında skandal ifadeler kullanan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan "Bir ara tutturduğu mavi vatan masalından oldukça çabuk yüz geri etti" demişti.





Ancak aynı Tan yunan botlarının tacizlerini fırsat bilerek 'vatanseverlik' adı altında X'ten yaptığı paylaşımlarla Türkiye'yi güçsüz gösterme çabasına girişti.













Rakı mezesine Kıbrıs'ı veren Özdil de kervana katıldı





Bir yazısında Rumlar'a ve yaptıkları mezelere methiyeler düzerek "Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir" ifadelerini kullanan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de yunan provokasyonuna çanak tutarak Türkiye'yi güçsüz göstermeye çalıştı.









Yunanistan'a övgüler dizdi





Özdil kendi kanalında yaptığı konuşmada Yunanistan'ın Türk karasularını ihlal etmesini meşrulaştırdı. Simi adasında çekildiği iddia edilen bir görüntü üzerinden yaptığı yorumda Yunan sahil güvenlik botlarının Datça'ya gelmesini Simi Adası'na mültecileri bırakan göçmen kaçakçısını yakalamak olduğunu iddia eden Özdil, Yunanistan'ın Türkiye'yi rezil ettiğini söyleyecek kadar ileri giderek Atina'ya övgüler dizdi.









"Yunanistan devlet nasıl yönetilir gösteriyor"





"Hani Yunan sahil güvenlik botu Datça'ya geldi topraklarımıza ayak bastı. Kaç gündür tartışılıyor. Kaçak mültecileri Simi adasına bırakıp kaçan insan kaçakçısının zodyak botu o alıp götürdükleri. Bakın o kadar öfkelenmişler ki Datça'ya kadar kovalıyorlar. Her şeyi göze alıp, artık savaş sebebi bu ya, maske takıp karaya çıkıyorlar. Datça'da çekilen Türkiye'yi dünyaya rezil eden o görüntünün sebebi işte bu. Yani Yunanistan diyor ki 'Türkiye devlet olarak görevini yapmazsa ben böyle gelirim orada yaparım' diyor. Yunanistan hem Türkiye'yi hem sahil güvenliğimizi rezil ediyor hem de devlet nasıl yönetilir gerekirse başka ülkeye nasıl böyle alenen müdahale edilir tüm dünyaya onu gösteriyor."























