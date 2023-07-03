Mavi Vatanın Şile'deki Şöleni: Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Ortaklaşa düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene, Şile Kaymakamı Sayın Mehmet Nebi Kaya, Garnizon Komutanı Mehmet Sutaşır, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Denizlerin Kıymetini Bileceğiz ve Koruyacağız

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, törende yaptığı konuşmada, "Bugün bayram olarak kutladığımız 1 Temmuz, Türk Denizciliğinin gelişimi ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bu günlere ulaşmasında önemli bir adım olmuştur. Sahip olduğumuz 8600 kilometrelik kıyı şeridi ve üç tarafı denizlerle çevrili olan bu cennet vatanda, denizlerimizin kıymetini en iyi şekilde bilecek ve çevre bilinciyle onları koruyup muhafaza edeceğiz. Gelecek nesillere bu güzellikleri koruyarak armağan edeceğiz. Herkese 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun" dedi.

Bağımsızlığın Mavi Vatan Üzerindeki Tescilini Kutluyoruz

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise konuşmasında, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, bağımsızlığımızın mavi vatan üzerinde tescili olarak anlamlı bir günümüzdür. Ege'yi, Akdeniz'i ve Karadeniz'i mavi vatanımız yapan büyüklerimizi, denizlerdeki egemenliğimizi tescilleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm deniz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bu vesile ile Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, denizcilerimize, balıkçılarımıza ve deniz ticaretiyle uğraşan herkese başarılar diliyorum. Denizlerimizde huzur içinde seyretmek ve ülkemizin deniz potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yüzme Yarışları Büyük Mücadeleye Sahne Oldu

Konuşmaların ardından ilçe protokolü, limandaki teknelerle denize açılarak deniz şehitleri için mavi sulara çelenk bıraktı. Ayrıca, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yüzme yarışı büyük bir heyecana sahne oldu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen yüzücüler, farklı yarışlarda mücadele ettiler. Yüzme yarışlarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Program, ödül töreninin ardından sona erdi.

Şile'de düzenlenen bu anlamlı etkinlik, denizcilik kültürünün önemini vurgulayarak, vatandaşların denizlerimize ve çevreye olan duyarlılığını artırmayı hedefliyor. Şile halkı, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, denizlerimizin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik bir kez daha taahhütte bulunmuş oldu.



