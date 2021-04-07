Gündem Maymun kafesinden kaçtı otel personelinin yüzünü parçaladı
ANTALYA

Maymun kafesinden kaçtı otel personelinin yüzünü parçaladı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin hayvanat bahçesindeki kafesinden kaçan maymun, otelin teknik servis görevlisi Hacı Hatip Aksoy'a saldırdı. Aksoy'u yere düşürüp, yüzünü ve kulağını ısıran maymunu, diğer çalışanlar yakaladı. Hastaneye kaldırılan Aksoy, tedaviye alındı.

Haber Merkezi DHA
Maymun kafesinden kaçtı otel personelinin yüzünü parçaladı
Hacı Hatip Aksoy (51).

Otelin hayvanat bahçesinde bulunan bir maymun, kafesinden kaçtı. Maymunun kaçtığını gören otel çalışanları, hayvanı filelerle yakalamak için çalışma başlattı.

  • Kısa süre sonra maymunu yakalayan bakıcısı, hayvanı sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bakıcısının elinden kurtulan maymun, yaklaşık 20-25 metre uzakta oturan otelin teknik servis görevlisi Hacı Hatip Aksoy'a (51) doğru koşmaya başladı. Aksoy'un üzerine atlayıp yüzünü ve kulağını ısıran maymun, diğer çalışanlar tarafından yakalandı.

Maymunun saldırısına uğrayan Hacı Hatip Aksoy için sağlık ekibi istendi. İhbar üzerine otele gelen ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Hacı Hatip Aksoy tedaviye alındı. Aksoy'un hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Adana'da timsah ihbarı geldi: Ekipler harekete geçti
GÜNDEM
Adana'da timsah ihbarı geldi: Ekipler harekete geçti

Çin’de bir çiftlikte Afrika domuz vebası tespit edildi
DÜNYA
Çin’de bir çiftlikte Afrika domuz vebası tespit edildi
Abone Ol Google News
Herkese ilginç geliyor

Herkese ilginç geliyor

​Yıllık 2 milyon dolar kazanıyor, geçen hafta Fransa da istedi.
Otoyolu bastılar

Otoyolu bastılar

Büyük fareler görenleri şaşırttı.
Bunun hesabınıvereceksiniz

​Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisine tepki.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi

Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi

​Öğrencilerin gözü kulağı bu haberdeydi.

Altın fiyatlarıyla ilgili<br>çarpıcı tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili
çarpıcı tahmin

"Yakında göreceğiz, sıcak parası olanlar altına yatırım yapsın."

​Amerikalı siyaset bilimci Türk SİHA'larını öve öve bitiremedi.

​Enerjide fiyatları düşürecek bir adım daha!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.