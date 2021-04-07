Maymun kafesinden kaçtı otel personelinin yüzünü parçaladı

Ekonomi

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve son yıllardaki tedbirlerle nesli koruma altına alınan inci kefali balığının göldeki popülasyonun artması, balıkçıların yüzünü güldürürken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, alınan önlemler ve koruma çalışmalarının hem balık miktarını, hem de boyutlarını ciddi anlamda artırdığını söyledi. Bir hafta sonra av yasağının başlayacağını ve bu yasağa uyduklarını belirten balıkçı Nedim Aslan ise önceki yıllara oranla göldeki balık artışının yaklaşık 2 katına çıktığını ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini belirtti.