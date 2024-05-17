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MEB duyurdu: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihleri belli oldu

20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru duyurusu yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

18:29 - 17/05/2024 Cuma
Güncelleme: 19:02 - 17/05/2024 Cuma
DHA
20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru duyurusu yayımlandı.
20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru duyurusu yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20- 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.



Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı: MEB iller arası tayin başvurusu ne zaman?

2024 yılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı. Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği de 3-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak. İlk defa yönetici görevlendirmeleri ise 18 Nisan-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama bekleyen binlerce öğretmen adayına müjde geldi. Peki İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru şartları neler? Öğretmen tayinlerini aldırmadaki kriter nedir? MEB 2024 öğretmen ataması olacak mı, öğretmen alımı ne zaman?


#Millî Eğitim Bakanlığı
#Öğretmen
#Atama
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