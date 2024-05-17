MEB duyurdu: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihleri belli oldu

2024 yılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı. Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği de 3-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak. İlk defa yönetici görevlendirmeleri ise 18 Nisan-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama bekleyen binlerce öğretmen adayına müjde geldi. Peki İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru şartları neler? Öğretmen tayinlerini aldırmadaki kriter nedir? MEB 2024 öğretmen ataması olacak mı, öğretmen alımı ne zaman?