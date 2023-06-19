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MEB duyurdu: Bursluluk sınavı başvuru süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 yılı ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı başvuru ve onay süresinin uzatıldığını bildirdi. 3 Eylül'de gerçekleştirilecek sınavın sonuçları 22 Eylül'de açıklanacak. 16 Haziran tarihinde sona eren bursluluk sınavı başvurularını kaçıran adaylar, başvurularını e-okul.meb.gov.tr adresinden yapabilecek.

16:25 . 19/06/2023 Pazartesi
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Başvuru süresi 21 Haziran 2023, onay süresi ise 22 Haziran 2023 tarihi saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Başvuru süresi 21 Haziran 2023, onay süresi ise 22 Haziran 2023 tarihi saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için daha önce yayımlanan Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda son başvuru ve onay tarihi, 16 Haziran 2023 olarak belirtilmişti. Sınav sürecine ilişkin yeni güncellemeye göre başvuru süresi 21 Haziran 2023, onay süresi ise 22 Haziran 2023 tarihi saat 17.00'ye kadar uzatıldı.


Sınava başvuru işlemlerini yurt içindeki öğrenciler e-okul.meb.gov.tr internet adresinden, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecekler.


Sınav süresi 120 dakika olacak


İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek.


Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken tüm sınıf seviyelerine 4'er seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.


Bu yıl 70 binden 100 bine çıkarılan kontenjanın 30 bin burs kapasitesi deprem bölgesine ayrılacak.


Sınav, 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.


Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.





#Milli Eğitim Bakanlığı
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