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POLİTİKA

MEB harekete geçti: Gülşen'in hakaretine soruşturma açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, şarkıcı Gülşen'in imam hatip liselilerle ilgili söylemlerinden dolayı hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MEB harekete geçti: Gülşenin hakaretine soruşturma açıldı
​MEB harekete geçti.

Şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı başsavcılık tarafından TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, şarkıcı Gülşen'in imam hatip liselilerle ilgili söylemlerinden dolayı hukuki süreç başlattı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır.''

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