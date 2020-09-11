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Gündem MEB İhtiyaç halinde her sınıftaki öğrenciler gruplara bölünecek
EĞİTİM

MEB: İhtiyaç halinde her sınıftaki öğrenciler gruplara bölünecek

MEB, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Okulların açılacağı ilk hafta olan 21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi ve 1. sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek.

  • İhtiyaç halinde her sınıftaki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacak, grupların okula gelecekleri günler farklı olacak.

Okul öncesinde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim yapılacak.

İlkokul 1. sınıf öğrencileri ilk hafta 30’ar dakikalık 5 ders saati uyum eğitimi alacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi olacak.

Ayrıntılar geliyor...

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