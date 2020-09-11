MEB: İhtiyaç halinde her sınıftaki öğrenciler gruplara bölünecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi beraber yürüteceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz' dedi.