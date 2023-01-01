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MEB ’Ortaöğretimde 10 Bin Okul Lisedeyiz Projesi’ni hayata geçiriyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimi destekleyen okul ortamlarının oluşturulması amacıyla "Ortaöğretimde 10 Bin Okul Projesi" hazırlandı.
16:33 . 16/01/2023 Pazartesi
IHA
10 bin okul lisedeyiz

10 bin okul lisedeyiz

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, liselerde akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimi destekleyen okul ortamlarının oluşturulmasını sağlamak, okullar arası başarı farklarını azaltmak, eğitimde imkan ve fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla ortaöğretimde 10 Bin Okul Projesi hazırlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla hazırlanan proje kapsamında 4 milyar liralık bütçe ayrıldı.

Proje 4 ana başlık üzerinden yürüyecek

Fiziksel şartları iyileştirme, yönetici, öğretmen ve veli eğitimleri, akademik başarı desteği, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler olmak üzere dört ana başlık üzerinden yürüyecek olan projede, fiziksel şartların iyileştirilmesi kapsamından onarım ve donatım ihtiyacı olan her okul yararlanabilecek. Bu çerçevede okulların tüm ortamlarının temizlik ve hijyen kurallarına uygun ve aynı zamanda tasarrufla, çevre bilinciyle yeniden dizayn edilmesi, öğretmenler odası standartlarının dizayn edilmesi, öğrenci pansiyonlarındaki yaşam alanlarının iyileştirilmesi, okulların genel fiziki çehresinin güzelleştirilmesi, fizik, kimya, biyoloji ve bilişim teknolojileri laboratuvarlarının güçlendirilmesi yer alıyor.Proje çerçevesinde öğrenim süreçleri içinde öğrencilerin, sosyal duygusal becerilerinin yanında üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesine hizmet edecek merkezi ve mahalli faaliyetler de gerçekleştirilecek.



#MEB
#ortaöğretim
#lise
1 saat önce
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MEB ’Ortaöğretimde 10 Bin Okul Lisedeyiz Projesi’ni hayata geçiriyor
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