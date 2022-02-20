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EĞİTİM

Bakan Özer: 20 bin 265 öğrenci Kürtçe tercih etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Milletvekili'nin yönelttiği seçmeli ders sorusunu, 20 bin 265 öğrencinin, Kürtçe'nin lehçeleri olan Kurmanca ve Zazaca dersini seçtiğini belirterek yanıtladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun cevap istemiyle TBMM'ye verdiği, okullarda okutulan seçmeli dil derslerini ve bu dersleri seçen öğrenci sayısını önergesini yanıtladı.

  • Bakan Özer ise önergeye 21 Şubat Dünya Anadil Günü’nden üç gün önce, yani 17 Şubat’ta yanıt verdi.

20 BİN 265 ÖĞRENCİ KÜRTÇE SEÇTİ

Bakan Özer, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 20 bin 265 öğrencinin, dil bilimcilerin Kürtçe'nin lehçeleri olarak kabul ettiği Kurmanca ve Zazaca dersini seçtiğini açıkladı.

FARKLI LEHÇELER SEÇİLİYOR

Bakan Özer ayrıca, 5-6-7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin Adığece (Latin alfabesinde), Abazca (Kiril alfabesinde), Lazca, Gürcüce, Arnavutça, Boşnakça dillerini de tercih edebildiğini bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanı Özer: Bugün itibarıyla 850 bin dersliğin sadece 434'ünde yüz yüze eğitime ara verdik

Sevinçten ne yapacağını şaşırdı: Bakan Özer üç yıldır eşinden ayrı olan öğretmene hayatının mutluluğunu yaşattı
FOTOĞRAF 6
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa temasları kapsamında Eyyübiye ilçesindeki Halilurrahman Ortaokulunu ziyaret etti. Okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Özer, sınıfları da gezerek öğrencilerle sohbet etti.
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Bakan Özer okuldan ayrıldığı sırada yanına giden İlknur Yanbul isimli öğretmen, eş durumu tayin başvurusunu yapmayı bir gün ile kaçırdığını söyledi.
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İstanbul’da öğretmen olan eşinden 3 yıldır ayrı yaşamak zorunda kaldığını söyleyen İlknur öğretmen, dilekçesini Bakan Özer’e verdi. Dilekçeyi alan Bakan Özer, konuyla ilgileneceğini söyledi.
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Sevinçten ne yapacağını şaşırdı<br><br>Bakan Özer’in dilekçesini alıp konuyla ilgileneceğini söylemesi üzerine büyük mutluluk yaşayan İlknur öğretmen, sevincini arkadaşlarına sarılarak gösterdi.
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Eş durumu tayin başvurusunu bir gün ile kaçırdığını belirten İlknur Yanbul, “Başvuruları bir gün ile kaçırmıştım. Kendisine ilettim. Dinlediği için kendisine çok teşekkür ederim. Destek olacaklarına da inanıyorum. Eş durumu başvurunu sadece bir gün ile kaçırmıştım. Başvuru süreci bitti. O yüzden derdimi kendisine ilettim. Eşimden 3 yıldır ayrı yaşıyoruz. Benim bu mutluluğum o yüzden” diye konuştu.
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Bakan Özer, 3 yıldır eşinden ayrı olan öğretmene hayatının mutluluğunu yaşattı
Sevinçten ne yapacağını şaşırdı: Bakan Özer üç yıldır eşinden ayrı olan öğretmene hayatının mutluluğunu yaşattı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şanlıurfa'daki bir okulu ziyareti sırasında, eş durumu tayin başvurusunu bir gün ile kaçıran öğretmenin dilekçesini bizzat alarak ilgileneceğini söyledi. Dilekçesini Bakan Özer'e veren öğretmen, mutluluktan ne yapacağını şaşırdı.
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