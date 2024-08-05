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MEB'den mümtaz şahsiyetler uygulaması

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredat ile öğrencilere mümtaz şahsiyetler tanıtılacak. Uygulama kapsamında yerel hikayeler, masallar ve diğer anlatılar öğrencilerle buluşturulacak, kök değerler bu anlatılar yoluyla öğrencilere aktarılacak.

16:32 - 5/08/2024 Pazartesi
DHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni müfredat kapsamında, ilk ve ortaokul öğrencilerine anlatılar, canlandırma ve drama çalışmalarıyla eğitim aldıkları illerin mümtaz şahsiyetlerinin tanıtılacağını duyurdu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB tarafından hazırlanan yeni müfredat ile bütün ideolojilerin üstünde milli bir şahsiyet inşa edilmesi hedeflenirken o şahsiyetlerden inşa edilen bir toplum oluşturabilmek için ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bireyler yetiştirilmesi amaçlanıyor.


MEB, bu kapsamda ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan eğitim programıyla, yaşadığı bölgede toplum tarafından kabul görmüş ve değerler eğitimi açısından öğrencilere rol modeli olacak mümtaz şahsiyetlerin tanıtımını sağlayacak.


Toplumu bilgilendirmiş kişiler gelecek kuşaklara aktarılacak

'Mümtaz Şahsiyetler' uygulaması ile Şemsi Sivasi, Şeyh Şabanı Veli, Seyit Onbaşı, Nene Hatun, Mevlana, Yunus Emre gibi milli ve manevi bir yön çizerek toplumu bilgilendirmiş kişilerin gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacak.


Uygulama kapsamında yerel hikayeler, masallar ve diğer anlatılar öğrencilerle buluşturulacak, kök değerler bu anlatılar yoluyla öğrencilere aktarılacak. Böylece Türkçenin zenginlikleri de keşfedilmiş olacak.


Ayrıca kök değerlerle ilgili ortak hikaye yazma, bu hikayeyi drama ve canlandırma çalışmaları ile kök değerler öğrenciler ve öğretmenler tarafından önce kaleme alınacak, sonra sahnelenecek. Böylece öğrencilerin bu değerleri özümsemesi sağlanacak.



İstanbul'da 'Maarif Düşüncemiz' çalıştayı: Yeni müfredat ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli masaya yatırıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Maarif Platformu ortaklığında, 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde TÜGVA-İstanbul Yerleşkesi’nde 'Maarif Düşüncemiz Projesi' ile ilgili çalıştay toplantısı yapıldı. Çalıştayda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Milli Eğitim Bakanlığının gündemindeki yeni müfredat görüşüldü. Maarif Platformu Başkanı Prof. Dr. Osman Çakmak, "Eksiklikleri tamamlandığı takdirde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Cumhuriyet tarihinin bugüne değin ortaya konulmuş önemli projelerinden birisi halini alabilir." dedi. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik başlatılan sistemli saldırılar da ele alındı.

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