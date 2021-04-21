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MERSİN

MEB'den Nutuk dağıtımı engeline soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, Mersin Çamlıyayla'da Nutuk dağıtımının engellendiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi Diğer
MEBden Nutuk dağıtımı engeline soruşturma
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Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Çamlıyayla ilçesindeki okullarda "Gençler İçin Nutuk" adlı kitabın dağıtımının uygun görülmediği iddiasını incelemek üzere iki müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Koca, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, "Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Gençler İçin Nutuk’ kitabının okullarda dağıtımıyla ilgili, medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak, Valiliğimizce konuyu incelemek ve soruşturmak üzere iki maarif müfettişi görevlendirilmiştir" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal

Şiddet ve olumsuz örnek teşkil ediyor

Mersin’de Çamlıyayla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, Kütüphane Haftası nedeniyle ilçedeki tüm okullara Atatürk'ün Nutuk kitabı dağıtılmak istendi. Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal, öğrencileri etkileyebilecek şiddet ve olumsuz örnek teşkil edecek öğeler içerdiği gerekçesiyle Nutuk'un dağıtımına izin vermedi.

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