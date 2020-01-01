MEB’den öğrenci ve velilere gün gün 'eğitim takvimi’

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve veliler için "eğitim takvimi" hazırladı. Eğitim takviminde okul öncesinden ortaokula kadar aileler ve çocuklar için oyunlar, etkinlikler, bilimsel içerikler ve değerlerle ilgili küçük ipuçları yer alırken, ayrıca merakı, işbirliğini, paylaşmayı, değerlerin önemini vurgulayan zengin içerikler de mevcut.

Her saniye çok kıymetli

Her yeni güne “Bugün 24 saat ve her saniyesi çok kıymetli” başlığıyla yapraklarını aralayan eğitim takvimi, 1 Ocak’tan itibaren tüm okullarda, ücretsiz mobil uygulamasıyla cep telefonlarında, sesli dijital takvim yapraklarıyla sosyal medyada ve radyolarda öğretmenler, aileler ve öğrencilerle buluşacak.

Takvim yapraklarının ön yüzünde eğitim, kültür, sanat ve çocuğa dair “Günün Sözü”, Türkçe’de kullanılan ancak anlamı daha az bilinen 365 kelimelik bir seçkinin parçası olan “Günün Kelimesi”, çocukla, eğitimle, aileyle bağlantılı sevgi, saygı, çalışmak, onurlu olmak, gayret etmek gibi anlamlı değerleri anlatan “Günün Atasözü”, günlük kullanımda sıkça yapılan yanlışlar sebebiyle dilimize yanlış yerleşmiş kelimelerin doğru kullanımına işaret eden “Günün Doğrusu” bölümleri yer alıyor.

Her yeni güne bilgiler

Yaprakların arka yüzünde ise okul öncesinden ortaokula kadar çok geniş bir yaş aralığını kapsayacak şekilde tasarlanan pratik, faydalı ve maliyetsiz “Günün Oyunu”, Türk kültürüne ait bilinmesi gereken isim, obje, yer, yemek gibi bilgilerden oluşan “Günün Değeri”, ailelere iletişim, eğitim, hayat görüşü, pratik bilgi gibi bakış açısı oluşturabilecek “Günün Önerisi”, okul öncesinden liseye kadar ailelerin çocuk ve eğitimle ilgili yaşadığı genel sorunlara yönelik “Günün Çözümü” ve son olarak çocukların merak ettikleri ve en çok sordukları sorulara bilimsel açıklamalar getiren bölüm olan “Günün Nedeni” yer alıyor.

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Eğitim takvimi 2020’nin aileler ve çocuklar için yeni ve taze bir başlangıç olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çalışmayı şu sözlerle özetledi:

“Eğitim ekip işidir derken bu ekibin en önemli halkalarından biri olarak hep anne babaları işaret ediyoruz. Gittiğimiz illerde meslektaşlarımızın yanı sıra en önemli paydaşlarımız olan velilerimizle de buluşmaya, sohbet etmeye gayret ediyorum.

Biliyorum ki amacımız ortak. Hepimiz çocuklarımız için en iyisini istiyoruz. İşte bu fikirle doğdu ‘eğitim takvimi’. 2020 yılıyla birlikte başlıyoruz. Devamı gelecek.

Anne-babalar, çocuklarına nasıl örnek olurlarsa evlatları da arkalarından öyle gelecek. Bu nedenle küçük ama bir bütün halinde anlamlı bilgiler, öneriler sıraladık.

En önemlisi de anne babaları ve çocukları birbirlerine daha da yaklaştıran ve keyifli vakit geçirmeyi sağlayacak pratik ve eğlenceli oyunlar tasarladık. Ekip arkadaşlarımızın yoğun mesaisiyle ortaya çıkan bu çalışmanın merakını sürekli besleyen, değerlerine saygılı ve mutlu bireyler yetiştirmemiz için faydalı olmasını diliyorum.”

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