Gündem MEBden şırınga çikolatadan ölümde müdür ve yardımcıları için karar verildi
ANKARA

MEB'den şırınga çikolatadan ölümde müdür ve yardımcıları için karar verildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın yaşamını yitirdiği olay sonrası başlatılan idari soruşturmayla görevden uzaklaştırılan okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında, yöneticilik görevlerinin üzerlerinden alınması, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası uygulanarak görev yerlerinin değiştirilmesi kararı verdi.

Haber Merkezi İHA
Mert'in ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu.
Mert'in ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu.

Ankara'da 10 Aralık 2019'da Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda yaşanan olayda, 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, okulda şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması nefes alamayarak fenalaşmış, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında Bakanlıkça başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

Şırıngalı çikolata öldürdü
GÜNDEM
Şırıngalı çikolata öldürdü

7 yaşındaki Mert'in son görüntüleri, okulun güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Mert'e ilk müdahaleyi yapan doktorun ifadesi ortaya çıktı: Epilepsi nöbeti geçirdiği söylendi
GÜNDEM
Mert'e ilk müdahaleyi yapan doktorun ifadesi ortaya çıktı: Epilepsi nöbeti geçirdiği söylendi

Hassasiyetle takip ediliyor

Soruşturma neticesinde, olay sonrası görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında, okul yöneticiliği görevlerine son verilmesi, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası verilerek görev yerlerinin değiştirilmesi kararı alındı. Ayrıca Bakanlık tarafından konuyla ilgili adli sürecin büyük hassasiyetle yakından takip edildiği bildirildi.

Mert'in ölümüyle ilgili açıklama: Okulda şırınga şeklindeki oyuncak çikolatayı yerken fenalaştı
GÜNDEM
Mert'in ölümüyle ilgili açıklama: Okulda şırınga şeklindeki oyuncak çikolatayı yerken fenalaştı

NE OLMUŞTU?

Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, okulda çikolata yerken nefes alamayarak fenalaşmış, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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