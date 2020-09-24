Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem MEBden velilerle salgın döneminde eğitim İlk dersi yarın Bakan Selçuk verecek
EĞİTİM

MEB'den velilerle salgın döneminde eğitim: İlk dersi yarın Bakan Selçuk verecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs salgını döneminde velileri desteklemek, karşılaşabilecekleri olası sorunlarla mücadele güçlerini artırabilmek için sağlık, iletişim, zaman yönetimi ve rehberlik konularında 15 ayrı eğitim programı hazırladı. Eğitim paketi, salgın döneminde çocukla iletişim, evde eğitici oyun etkinlikleri, özbakım becerileri, sağlıklı beslenme, öğretmenle iletişim, verimli ders çalışma teknikleri, zaman yönetimi, sosyal etkileşim, aile içi iletişim, eğitim okur yazarlığı, EBA okur yazarlığı ve din eğitimi gibi başlıklardan oluşuyor. Veli eğitiminde ilk dersi yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

MEB, salgın döneminde uzaktan eğitim yolculuğunda öğrenciye bilen, yönlendiren ve tamamlayıcı bir unsur olarak yardım eden ve yanında olan velilerin beklentileri ve isteklerini dikkate alarak yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. Bu kapsamda, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce velileri desteklemek, karşılaşabilecekleri olası sorunlarla mücadele güçlerini artırabilmek için sağlık, iletişim, zaman yönetimi ve rehberlik konularında 15 ayrı kurs programı düzenlendi. Halk eğitim merkezlerinde açılacak "Pandemi Döneminde Veli Eğitimi"ne yönelik kurslara, veliler başvuru yaparak devam edebilecek.

İlk dersi yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verecek

Kurs programlarıyla, salgın döneminde velilerde yaşam boyu öğrenme bilinci oluşturma, bu bilinci geliştirme, zamanı iyi kullanma ve yönetme, hastalıklarla mücadele ve korunma, sağlıklı olmayı teşvik edecek ve sürdürecek şekilde bilgiye erişme, aile içindeki iletişimin şeklini ve yönünü belirleme konularında farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

ABD'de 91'lik profesörden uzaktan eğitim: Sosyal medyada gündem oldu
KORONAVİRÜS
ABD'de 91'lik profesörden uzaktan eğitim: Sosyal medyada gündem oldu

Ücretsiz kurslar açılacak

Ücretsiz açılacak kurslar, salgın döneminde çocukla iletişim, evde eğitici oyun etkinlikleri, özbakım becerileri, sağlıklı beslenme, öğretmenle iletişim, verimli ders çalışma teknikleri, zaman yönetimi, sosyal etkileşim, aile içi iletişim, eğitim okur yazarlığı, EBA okur yazarlığı ve din eğitimi kurs programları gibi başlıklardan oluşacak.

Çocuklar buna çok sevinecek: Türkiye genelinde dijital seferberlik başladı
GÜNDEM
Çocuklar buna çok sevinecek: Türkiye genelinde dijital seferberlik başladı

14 eğitim programı

Pakette bulunan 14 yaygın eğitim programı yeni hazırlandı. Salgın döneminde hijyen kuralları, kurs programı güncellenerek pakete eklendi. Velilerin kurs programlarına etkin katılımını sağlayabilmek için kurs süreleri 8 ders saati olarak planlandı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, velileri kurslara davet etti.

MEB'den EBA'ya erişim sorunu açıklaması: Hızla çözüme ulaştırıldı
GÜNDEM
MEB'den EBA'ya erişim sorunu açıklaması: Hızla çözüme ulaştırıldı
Abone Ol Google News
Servis ücretleri belli oldu

Servis ücretleri belli oldu

​Servisçiler yüzde 33 istedi UKOME yüzde 11 zam yaptı.
Gülemiyor ve ağlayamıyor

Gülemiyor ve ağlayamıyor

​Beyin kanaması geçirdikten sonra hayatı değişti.
İstanbuldadeprem paniği

İstanbul'da
deprem paniği

AFAD duyurdu: Merkez üssü Marmara denizi ve 4.2 büyüklüğünde.

Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

​Beşiktaş'ın muhtemel rakibi Milan'da korona şoku.

Trump 'nefret hastalığı' yayıyor

Trump 'nefret hastalığı' yayıyor

Müslüman kongre üyesi Omar hedef gösteriliyor.

BAE işgalci şirketlere<br>ortak oldu<br>

BAE işgalci şirketlere
ortak oldu

​İsrail, Filistin topraklarını Yahudi yerleşim birimleriyle ilhak edecek.

Diğer illere göre daha ucuza kullanacaklar.

Büyükşehir ulaşım ağlarını yüksek kalite standartlarına kavuşturuyor
Gündem

Büyükşehir ulaşım ağlarını yüksek kalite standartlarına kavuşturuyor

Büyükşehir Belediyesi, yeni ulaşım ağları oluşturmak suretiyle “ulaşılabilirlik” standartlarını zirvelere taşıdığı Erzurum’da, mevcut yolların çehresini de değiştiriyor. Ali Ravi Caddesi’ni Palandöken Caddesi’ne bağlayan Prof. Dr. Recep Akdağ Bulvarı’nı tepeden tırnağa yenileyen Büyükşehir Belediyesi, bölgede devam eden yeni yapılanma çalışmalarını adeta taçlandırmış oldu.
Muzun faydaları: muz nelere iyi gelir?
Hayat

Muzun faydaları: muz nelere iyi gelir?

İçerisinde bol miktarda potasyum, protein, manganez ve çeşitli vitaminler bulunan ve yanı sıra uyku bozukluğunu düzenleyip mutluluk veren muz nelere iyi gelir? Dünyada 500'den fazla çeşidi olan bu mükemmel meyve muzun faydaları nelerdir?
Giden dönmüyor: Bodrum'un nüfusu 600 bine yaklaştı, ev fiyatları iki katına çıktı
Gündem

Giden dönmüyor: Bodrum'un nüfusu 600 bine yaklaştı, ev fiyatları iki katına çıktı

Salgından kaçanarın Bodrum'a gidip dönmemesi nedeniyle ünlü tatil beldesinin nüfusu 600 bine yaklaştı. Yazlıkçılar evlerine dönmeyince kış nüfusu 170 bin olan ilçe nüfuzu artmaya başladı. İlçedeki kalabalıklaşma, trafik yoğunluğu ve alt yapı sorunları başta olmak üzere pek çok sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Bodrum'a rağbet ev fiyatlarını da iki katına çıkardı. 75 metrekarelik bir evin aylık kirası 2 bin lira olurken, satışı ise 800 bin liralara çıktı. Kırsal kesimde yaşayan memurlar artan kiralar sebebiyle bölgeden kaçarken, Bodrum'da işleri düzelen esnaflar ise nüfus artışından memnun...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.