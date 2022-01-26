Gündem MEBin okuma seferberliği 2021de 1 milyon 195 bin kişi okuma yazma öğrendi
EĞİTİM

MEB'in okuma seferberliği: 2021'de 1 milyon 195 bin kişi okuma yazma öğrendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan seferberlik kapsamında 2021 yılında 1 milyon 195 bin kişi okuma yazma öğrendi. Bu sayının 960 bin 424’ünü kadınlar oluşturdu. Açılan kurslarda kişi sayısına bakılmadı, 1 kişi bile olsa sınıf açıldı.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​MEBin okuma seferberliği: 2021de 1 milyon 195 bin kişi okuma yazma öğrendi ​ ​
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan seferberlik kapsamında 2021 yılında 1 milyon 195 bin kişi okuma yazma öğrendi. Bu sayının 960 bin 424’ünü kadınlar oluşturdu. Açılan kurslarda kişi sayısına bakılmadı, 1 kişi bile olsa sınıf açıldı.

Bakanlık, birçok belediye, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği çerçevesinde yetişkin nüfusa yönelik okuma yazma çalışmaları yürütüyor. Yetişkinler birinci kademe okuma yazma eğitim programı ile okuryazar duruma getiriliyor.

Okuma yazmayı EBA’dan öğrendi
GÜNDEM
Okuma yazmayı EBA’dan öğrendi

İkinci kademe temel eğitim programı ile ilkokula denk belgesi alıyor, eğitimlerine devam ediyor. Halk eğitimi merkezlerinde kurs açılabilmesi için 12 kursiyer grubunun oluşması gerekirken okuma bilmeyenlerin sayısını azaltmak amacıyla grup sayısı aranmaksızın 1 kişinin katılımıyla da sınıflar açılabiliyor. Ayrıca, yaşlıların kurslara katılımının artırılması için halk eğitim merkezleri binalarının dışındaki yerlerde de kurslar açılıyor. Öte yandan Dijital Benim İşim projesi ile kadınlara dijital okuryazarlık becerileri kazandırılıyor.

4 milyon yetişkin okuma yazma öğrendi
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4 milyon yetişkin okuma yazma öğrendi
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