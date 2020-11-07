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İSTANBUL TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nda günlük yolcu sayısı 80 bine ulaştı

İstanbulluların uzun süredir beklediği Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, 28 Ekim'de yolcu taşımacılığına başlamıştı. 15 istasyonlu 18 kilometre uzunluğuyla trafiğe takılmak istemeyen vatandaşlar tarafından tercih edilen hattın günlük yolcu sayısı 80 bine ulaştı.

Haber Merkezi İHA
Metro hattını kullananların sayısı her geçen gün artıyor.
Metro hattını kullananların sayısı her geçen gün artıyor.

15 istasyonlu 18 kilometrelik Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu, İstanbullular tarafından tercih edilen bir hat haline gelmeye başladı. Tam 6 ilçeden geçerek 1,5 saatlik yolu 32 dakikaya indiren metroya binmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, hızlı, konforlu ve güvenli yolculuğun tadını çıkartıyor. İlk gün 56 bin vatandaşın kullandığı hatta yolculuk sayısı ilk haftanın sonunda 80 bini aştı. Son bir haftada, farklı güzergahlardan aynı yöne yolculuk yapılan metrobüs hattı ile E-5 Karayolu trafiğinde de kısmı rahatlamalar görüldü.

Metrobüs yoğunluğu azaldı

Metrobüs hattında 570 bin civarındaki hafta içi günlük ortalama yolcu sayısı, Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu’nun açıldığı son bir haftada 530 binlere geriledi. 6 Kasım Cuma günü ise 520 bin olarak gerçekleşti.
E-5 Karayolu’nun Mecidiyeköy - Küçükçekmece arasındaki güzergahı ile TEM’in Avrupa Yakasındaki araç trafiğinde de metronun açılışına bağlı olarak kısmi bir düşüş yaşandı. E-5 trafiğinden metrodan sonra hafta için günlük ortalama 8 bin araç çekilerek, sayı 720 bin 500’e düştü. TEM’den ise günlük ortalama 154 bin araç çekilerek, hafta içi günlük ortalama araç sayısı 2 milyon 382 bin 500’den, 2 milyon 226 bine indi.

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda seferler 28 Ekim'de başlıyor
EKONOMİ
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda seferler 28 Ekim'de başlıyor
  • Yaklaşık 3 milyona yakın İstanbullunun yaşadığı 6 ilçeyi birbirine bağlayan hat, günde 352 sefer yaparak 400 bin yolcu taşıyacak. Birçok noktada diğer toplu ulaşım araçlarıyla entegre olan hat, tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebilecek. Toplam 80 trenle hizmet verecek hat, tek seferde 2 bin 160 yolcu taşıma kapasitesi ile dünyada 1. sırada yer alıyor.

Birçok bölgeye erişimi kolaylaştırıyor

İstanbul’un ikinci, Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metrosu olan Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu’nda, her istasyonda bir amir; her araçta ise sürücüsüz metro acil müdahale personelleri hazır bulunuyor. Oldukça yoğun bir güzergahta hizmet veren metro; İstanbul’un en yoğun nüfusunu barındıran Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Esenler, Bağcılar, Kâğıthane ve Şişli ilçelerden geçiyor. Bu bölgelerden geçen dikey hatların beslenmesiyle 3 milyonluk bir nüfusun Avrupa Yakası’nın; iş, eğitim, eğlence ve kültür alanlarını barındıran bölgelerine erişimini kolaylaştırılmış oldu.


İstanbul yeni metrosuna kavuştu: Saatte 140 bin yolcu taşıyacak
FOTOĞRAF 17
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Kabataş Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu’nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu bugün saat 12:00’de seferlere başladı.
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Seferlerin başlaması dolayısıyla Tekstilkent’te bulunan kumanda merkezinde gerçekleştirilen törende konuşan Metro İstanbul AŞ Genel Müdürü Özgür Soy, metro hakkında teknik bilgiler verdikten sonra Kovid-19 tedavisi gören İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na telefonla bağlandı.
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Hattın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden İmamoğlu, 6 ilçeyi geçerek saatte 140 bin yolcuyu hızlı ve konforlu bir şekilde taşıyabilecek sürücüsüz metronun İstanbullulara hayırlı olmasını diledi. İmamoğlu, hattın ilk 10 gün ücretsiz hizmet vereceğini de hatırlattı.
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Yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Esenler, Bağcılar, Kağıthane ve Şişli ilçelerini birbirine bağlayan hat, günde 352 sefer yaparak 400 bin yolcu taşıyacak.
Title
Birçok noktada diğer toplu ulaşım araçlarıyla entegre olan hat, tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebilecek. Toplam 80 trenle hizmet verecek hat, tek seferde 2 bin 160 yolcu taşıma kapasitesine sahip.
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Birçok metro ve metrobüs ile entegre olan metronun Kabataş ayağı açılınca, deniz yoluyla da bütünleşmesi sağlanacak. M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı, Mecidiyeköy istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metrosu ve metrobüsle, Karadeniz Mahallesi istasyonunda Topkapı-Mescidi Selam tramvayıyla, Mahmutbey istasyonunda ise Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metrosuyla entegre olacak.
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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı tamamlandığında, Alibeyköy istasyonundan bu hatta aktarma yapmak mümkün olacak. Ayrıca İstanbul Havalimanı'na giden metro hattı tamamlandığında Kağıthane istasyonundan aktarma yaparak havalimanına ulaşılabilecek.
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İstanbul yeni metrosuna kavuştu: Saatte 140 bin yolcu taşıyacak
Saatte 140 bin yolcu kapasiteli ve 6 ilçeden geçen M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu yolcu taşımacılığına başladı.


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