Meclis Başkanı Kurtulmuş Danışma Kurulunu topladı: Yüksek parlamento çalışmasını hep beraber icra edeceğiz

TBMM Danışma Kurulu toplantısı, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, YSP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Musavat Dervişoğlu'nun katılımı ile TBMM Divan Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, 28'inci Dönem TBMM Başkanlık Divanı oluşumu ile ilgili partilerin önerileri ele alındı. AK Parti, 28'inci Dönem Başkanlık Divanı'nın, 27'nci Dönemde olduğu gibi uygulanmasını önerdi.Toplantıda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "28'inci Dönem huzur, karşılıklı anlayış içerisinde, farklı fikirlerimizi sonuna kadar dile getirerek, fikirlerimiz etrafında siyasi mücadelemizi vererek ama milletin bizden beklediği

Türkiye'nin sorunlarını çözme yeteneği yüksek bir parlamento çalışmasını hep beraber inşallah icra edeceğiz