Meclis Başkanı Şentop'tan sitem güncellemesi açıklaması: Yüzde 50+1 doğru bir uygulama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde uygulanan yüzde 50+1 kuralıyla ilgili yaptığı açıklamada "İkinci turda zaten iki tane aday kalacağından, bir tanesi mutlaka yüzde 50'nin üzerinde oy alacaktır. Bu bakımdan ben yüzde 50+1'in doğru olduğu kanaatindeyim" dedi.

Şentop'un açıklamalarından satır başları:

İKİNCİ TURDA ZATEN BİR ADAY KAZANIYOR

Tekrar gündeme getirmeye gerek yok. Bu sistem, ittifaka mecbur ediyor deniyor. Esasen sistem ittifaka mecbur etmiyor. Birinci turda olmadığı takdirde, ikinci turda seçmenlerin ittifak etmelerini zorlayan bir sistem. Yüzde 50+1 her zaman zor diye düşünebilirsiniz ama sistem iki tur seçim öngörüyor. İkinci turda zaten iki tane aday kalacağından, bir tanesi mutlaka yüzde 50'nin üzerinde oy alacaktır. Bu bakımdan ben yüzde 50+1'in doğru olduğu kanaatindeyim.

SİYASİ CİDDİYETE YAKIŞMAZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken yüzde 50+1 sorusuna verdiği cevapta "Mevcut durumu meclise getiren biziz, şuanda mevcut durumu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğu ile bu onaylandığına göre bunu tekrar revize edip gündeme getirmek bir defa bizim özellikle siyasi ciddiyetimize yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bizim değil, muhalefetin yapacağı bir iştir" ifadelerini kullanmıştı.

OYNAT 01:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seçim barajı açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde 50+1 barajına ilişkin, 'Mevcut durumu meclise getiren biziz, şuanda mevcut durumu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğu ile bu onaylandığına göre bunu tekrar revize edip gündeme getirmek bir defa bizim özellikle siyasi ciddiyetimize yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bizim değil, muhalefetin yapacağı bir iştir' dedi.

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