Gündem Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu toplantısı yapıldı
ANKARA

Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu toplantısı yapıldı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, koruyucu aile uygulamasına ilişkin, "İslam'da kimsesiz bir çocuğa sahip çıkmak, bir yetimin başını okşamak, evini ve gönlünü yetimlere açmak, onların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak ibadet bilinciyle yerine getirilmesi gereken bir ahlaki sorumluluk olarak kabul edilmiştir." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu toplantısı yapıldı
Arşiv

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, komisyonda yaptığı sunumda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 2018'de iş birliği protokolü imzaladıklarını söyledi. Protokol çerçevesindeki konulardan birinin de "koruyucu aile" olduğunu aktaran İşliyen, "koruyucu aile" konusunda toplumsal farkındalık oluşması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Protokol kapsamında eylem planları da hazırladıklarını belirten İşliyen, şunları kaydetti:

"İslam'da kimsesiz bir çocuğa sahip çıkmak, bir yetimin başını okşamak, evini ve gönlünü yetimlere açmak, onların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak ibadet bilinciyle yerine getirilmesi gereken bir ahlaki sorumluluk olarak kabul edilmiştir. Bir çocuğa koruyucu aile olmak, sadece bedeninin değil ruhunun ihtiyaçlarını da gidermek, onu önce kendisine sonra topluma kazandırmak, kendisi ve çevresiyle barışık, verimli, mutlu bir insan yetiştirmek kutsal bir görev addedilmelidir."

Hazreti Muhammed'in de bir yetim olduğunu anımsatan İşliyen, "Annesini kaybettikten sonra dedesi Abdülmuttalib'in yanında yetişmişti. Dedesinin vefatı üzerine ise amcası Ebu Talib'in himayesine girmişti. Peygamber Efendimiz, akrabası da olsa bir koruyucu ailenin yanında kalmıştı." bilgisini verdi.

'Çocuk hakları' eğitimi aldılar
GÜNDEM
'Çocuk hakları' eğitimi aldılar

BM çocuk hakları konusunda ihmalkar: Dünyadaki her 2 mülteci çocuktan biri eğitim hakkından mahrum
HAYAT
BM çocuk hakları konusunda ihmalkar: Dünyadaki her 2 mülteci çocuktan biri eğitim hakkından mahrum
Ürdünde Türk şehitliği

Ürdün'de Türk şehitliği

​Aziz hatıraları hala yaşatılıyor.
İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı duyurdu

'Bu yıl 200 terörist teslim oldu'
AK Partili Canikliden Kılıçdaroğluna gizli faiz cevabı

İşte 10 soruda 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' desteği.

Turkovac'a acil kullanım onayı verildi, seri üretim başladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında konuşuyor.

"Korktum merdivenlere zor kaçtım"

Yedi kilometre yürüyüp soğuktan donarak ölmüş.

​Merkez Bankası günlük dolar alış kurunu duyurdu.

​Saldırı girişimindeki 10 terörist etkisiz hale getirildi.
2021'de en çok ne konuştuk

2021'de en çok ne konuştuk

​Türkiye'nin en çok merak edilenleri belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.