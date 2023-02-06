Meclis Genel Kurul çalışmalarına bir hafta ara verildi
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: TBMM görevinin başındadır. Büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Meclis'te tüm siyasi partilerle anlaşarak Meclis Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara veriyoruz.
12:57 . 6/02/2023 Pazartesi
DHA
Foto: Arşiv
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: TBMM görevinin başındadır. Büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Meclis'te tüm siyasi partilerle anlaşarak Meclis Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara veriyoruz.
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20 dakika önce
Meclis Genel Kurul çalışmalarına bir hafta ara verildi
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