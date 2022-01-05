Meclis kürsüsünde ampul kıran CHP'li Tanju Özcan'dan zorbalık: AK Parti'li üyeyi zabıtalara kovdurttu

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yılın ilk meclis toplantısında "Bu ampul artık bize, vatandaşa, garibana yük olmaya başladı" diyerek elindeki ampulü yere atarak patlattı.

"SİZ ZEKA YOKSUNUSUNUZ"

Yaşananların ardından konuşan AK Parti'li Uğur Akbay, "Az önce yaptığınız hareketten dolayı size şahsınızda geri zekalı demek isterdim ama hakaret içerebilir diye size zeka yoksununuz..." ifadelerini kullandı.

"ÇAĞIRIN ZABITA ARKADAŞLARI"

Akbay’ın konuşmasını engelleyen Özcan, "Ne demek geri zekalısınız ya. Uğur Bey hemen kürsüyü ve toplantıyı terk etmeni talep ediyorum. Gönderin görevlileri. Çağırın zabıta arkadaşları çıkarın. Mikrofonu kapatın. Haddini bil. Terbiyesiz. Biz burada halkın iradesiyiz" diye konuştu.

REKLAM

Zabıtalar tarafından kürsüden alınan Akbay, yerine oturmak isterken Özcan, "Uğur Bey zorluk çıkarmayın. Arkadaşların suçu yok, görevlerini yapıyorlar. Talimatı ben veriyorum. İç tüzüğü hatırlatmıştım daha önce. Uğur Bey yerinize oturun demedim" dedi.

Ardından görevli zabıtalar eşliğinde AK Parti’li Meclis üyeleri meclis salonundan çıktı.

GÜNDEM CHP'yi 'Sakın ha' diyerek uyardı: Yanlış adamla seçime girerseniz Tanju Özcan nereden çıktı demeyin

GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu'dan Tanju Özcan'a çağrı: 100 bin imza topla aday ol