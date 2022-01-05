Gündem Meclis kürsüsünde ampul kıran CHPli Tanju Özcandan zorbalık AK Partili üyeyi zabıtalara kovdurttu
BOLU

Meclis kürsüsünde ampul kıran CHP'li Tanju Özcan'dan zorbalık: AK Parti'li üyeyi zabıtalara kovdurttu

CHP yönetimindeki Bolu Belediyesi'nin meclis toplantısında tartışma çıktı. Kürsüde ampul kıran Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine "Az önceki hareketinizden dolayı size geri zekalı demek isterdim ama hakaret içerebilir. Siz zeka yoksununuz" diyen AK Parti'li üye Uğur Akbay'ı zabıta çağırarak salondan çıkarttı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meclis kürsüsünde ampul kıran CHPli Tanju Özcandan zorbalık: AK Partili üyeyi zabıtalara kovdurttu
CHP'li Tanju Özcan'dan zorbalık: AK Parti'li üyeyi zabıtalara kovdurttu

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yılın ilk meclis toplantısında "Bu ampul artık bize, vatandaşa, garibana yük olmaya başladı" diyerek elindeki ampulü yere atarak patlattı.

"SİZ ZEKA YOKSUNUSUNUZ"

Yaşananların ardından konuşan AK Parti'li Uğur Akbay, "Az önce yaptığınız hareketten dolayı size şahsınızda geri zekalı demek isterdim ama hakaret içerebilir diye size zeka yoksununuz..." ifadelerini kullandı.

"ÇAĞIRIN ZABITA ARKADAŞLARI"

Akbay’ın konuşmasını engelleyen Özcan, "Ne demek geri zekalısınız ya. Uğur Bey hemen kürsüyü ve toplantıyı terk etmeni talep ediyorum. Gönderin görevlileri. Çağırın zabıta arkadaşları çıkarın. Mikrofonu kapatın. Haddini bil. Terbiyesiz. Biz burada halkın iradesiyiz" diye konuştu.

Zabıtalar tarafından kürsüden alınan Akbay, yerine oturmak isterken Özcan, "Uğur Bey zorluk çıkarmayın. Arkadaşların suçu yok, görevlerini yapıyorlar. Talimatı ben veriyorum. İç tüzüğü hatırlatmıştım daha önce. Uğur Bey yerinize oturun demedim" dedi.

Ardından görevli zabıtalar eşliğinde AK Parti’li Meclis üyeleri meclis salonundan çıktı.

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