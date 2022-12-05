Meclis kürsüsünden uyuşturucu iftirasını tekrarlayan Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan sert tepki: İspatlamazsa şerefsizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu ne akıl sen kendinde misin?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Bu zatın bizi uyuşturucu satıcıları ile aynı cümle içinde kullanarak sergilediği kepazelik artık tüm sınırların aşıldığını göstermektedir. Kendisine bu iftiranın hesabını elbette hukuk önünde de soracağız. Kolluk güçlerimizin haklarını korumak da boynumuzun borcudur. Uyuşturucu ticaretine dünyadaki en ağır cezaları veren ülkelerin başında biz geliyoruz Bay Kemal. Adam ne diyor: Biz cari açığımızı uyuşturucu satışı ile kapatıyormuşuz. Vicdansıza bak ya, bu ne akıl ya, sen kendinde misin? Kimyevi bir uyuşturucu olan metamfetamin, bunu gayet iyi biliyormuşsun galiba öyle bir şeyler duydum, bu bela ile dünyanın başı dertte ama senin de başın dertte. Akıl sahibi olan tüm muhalefet gruplarına sesleniyorum birilerinin kendi siyaset açığını uyuşturucu ile kapatmak istediği de kesindir'' dedi.