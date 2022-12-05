Meclis kürsüsünden uyuşturucu iftirasını tekrarlayan Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan sert tepki: İspatlamazsa şerefsizdir

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin cari açığını 'uyuşturucu parasıyla' kapattığı iddiasını bir kez daha gündeme taşıdı.
CHP lideri, geçtiğimiz aylarda, Türkiye'nin cari açığını uyuşturucudan gelen 'kara para' ile kapattığını öne sürmüş, jandarma ve polisler başta olmak üzere emniyet teşkilatını hedef almıştı.
MECLİS'TE 'UYUŞTURUCU' PROVOKASYONU
Meclis kürsüsünden söz konusu provokasyonunu tekrar eden CHP lideri, "Parayı getir nasıl olursa olsun diye 7 kez yasa değiştirdiler. Yasalar çıktı uyuşturucu baronları Türkiye'ye geldi. Türkiye'yi kirli paraların çamaşırhanesi haline getirdiler. Koca Türk devletini mafya bozuntularına çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin. Tonlarca uyuşturucu geliyor, asıl milli güvenlik sorunu bu." dedi.
O sırada kürsülerden Kılıçdaroğlu'na yönelik "İftira atanların da Allah belasını versin" şeklinde tepkiler yükseldi.
BAKAN SOYLU'DAN SERT TEPKİ: İSPATLAMAZSA ŞEREFSİZDİR
Skandal ifadeler sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından CHP liderini hedef alan bir paylaşım yaptı.
Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kılıçdaroğlu; Polise, Jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete "Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor" iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca
Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında.
İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir"
Kılıçdaroğlu;
Polise, Jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete "Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor" iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca
Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında.
İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir
Kılıçdaroğlu;