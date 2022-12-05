Gündem Meclis kürsüsünden uyuşturucu iftirasını tekrarlayan Kılıçdaroğluna Bakan Soyludan sert tepki İspatlamazsa şerefsizdir
POLİTİKA

Meclis kürsüsünden uyuşturucu iftirasını tekrarlayan Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan sert tepki: İspatlamazsa şerefsizdir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye'nin cari açığını uyuşturucu parasıyla kapattığını öne sürdü. Açıkça emniyet teşkilatını hedef alan Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da hedef gösterdi. Bakan Soylu, konuşma sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında. İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir" çağrısını yineledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meclis kürsüsünden uyuşturucu iftirasını tekrarlayan Kılıçdaroğluna Bakan Soyludan sert tepki: İspatlamazsa şerefsizdir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin cari açığını 'uyuşturucu parasıyla' kapattığı iddiasını bir kez daha gündeme taşıdı.

CHP lideri, geçtiğimiz aylarda, Türkiye'nin cari açığını uyuşturucudan gelen 'kara para' ile kapattığını öne sürmüş, jandarma ve polisler başta olmak üzere emniyet teşkilatını hedef almıştı.

MECLİS'TE 'UYUŞTURUCU' PROVOKASYONU

Meclis kürsüsünden söz konusu provokasyonunu tekrar eden CHP lideri, "Parayı getir nasıl olursa olsun diye 7 kez yasa değiştirdiler. Yasalar çıktı uyuşturucu baronları Türkiye'ye geldi. Türkiye'yi kirli paraların çamaşırhanesi haline getirdiler. Koca Türk devletini mafya bozuntularına çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin. Tonlarca uyuşturucu geliyor, asıl milli güvenlik sorunu bu." dedi.

O sırada kürsülerden Kılıçdaroğlu'na yönelik "İftira atanların da Allah belasını versin" şeklinde tepkiler yükseldi.

BAKAN SOYLU'DAN SERT TEPKİ: İSPATLAMAZSA ŞEREFSİZDİR

Skandal ifadeler sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından CHP liderini hedef alan bir paylaşım yaptı.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu; Polise, Jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete "Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor" iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca

Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında.

İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir"

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Bu zatın bizi uyuşturucu satıcıları ile aynı cümle içinde kullanarak sergilediği kepazelik artık tüm sınırların aşıldığını göstermektedir. Kendisine bu iftiranın hesabını elbette hukuk önünde de soracağız. Kolluk güçlerimizin haklarını korumak da boynumuzun borcudur. Uyuşturucu ticaretine dünyadaki en ağır cezaları veren ülkelerin başında biz geliyoruz Bay Kemal. Adam ne diyor: Biz cari açığımızı uyuşturucu satışı ile kapatıyormuşuz. Vicdansıza bak ya, bu ne akıl ya, sen kendinde misin? Kimyevi bir uyuşturucu olan metamfetamin, bunu gayet iyi biliyormuşsun galiba öyle bir şeyler duydum, bu bela ile dünyanın başı dertte ama senin de başın dertte. Akıl sahibi olan tüm muhalefet gruplarına sesleniyorum birilerinin kendi siyaset açığını uyuşturucu ile kapatmak istediği de kesindir'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Emniyet'e bu tür bir iftirada bulunamazsınız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Emniyet'e bu tür bir iftirada bulunamazsınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu' iftirasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uyuşturucuyla mücadele veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız' şeklinde konuştu.


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