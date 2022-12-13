Meclis Üyesi Sinan Burhan ABB'den çift maaş alanları eleştirdi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunlardan haberi var mı?

ABB Meclis Üyesi Sinan Burhan, meclis toplantısında ABB'den çift maaş alan personellere ilişkin değerlendirmede bulundu.

'ÇİFT MAAŞ ALANLARI NEDEN GÜNDEME GETİRMİYORSUNUZ'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çift maaş alanları eleştiren Burhan, "Özellikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere söylemleri var. Nedir? Çoklu maaş yanlıştır. Kamuda iki maaş yanlıştır. Ballı maaş yanlıştır. Şirketleri arpalıklara çevirmeyin diye açıklamaları oldu. Ve bunun üzerinden siyaset inşa edildi ve ediliyor. Değerli arkadaşlar. AK Partili birkaç bürokrat ve danışmanın kamuda çift maaş aldığına ilişkin sürekli propaganda yapılıyor. Peki değerli arkadaşlar bu maaşları eğer AK Parti alıyor ise AK Partili bürokratlar alıyor yanlış ise CHP'li belediyelerde ki çift maaşlar doğru mu? Eleştirileri önce kendiniz bir kere kendinizi ayrı tutun. Çok net. Ankara Büyükşehir Belediyesinde iki maaş alanlar var. Üç maaş alanlar var. Ankara'da işsiz olan gençler var. Fakir var, fukara var, garip var, gureba var. Onlar tek maaş bulamazken Ankara Büyükşehir Belediyesinde iki maaş, üç maaş alanları niçin gündeme getirmiyorsunuz? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu maaşlardan haberi var mı? Yaşar lütfen bu konuda bir cevap verin" ifadelerini kullandı.

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