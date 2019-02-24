Meclis Başkanlığı seçimi başladı

TBMM Genel Kurulu, 29. Meclis Başkanını seçmek için toplandı.

Binali Yıldırım'ın görevinden ayrılmasının ardından TBMM yeni başkanını seçiyor. TBMM'nin yeni başkanını seçeceği Genel Kurul'daki oturumu TBMM Başkanlığına vekalet eden Celal Adan yönetiyor.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanlığı seçimi için Celal Adan başkanlığında toplandı.

İLK TUR OYLAMASI YAPILIYOR

Meclis'te adayların isimlerinin okunmasının ardından ilk tur oylaması başladı.

Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Bu oylamada da en fazla oy alan aday, başkan seçilecek.

AK Parti'nin adayı, Meclis Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop. Şentop, MHP'nin de desteğini alarak, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime girdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da yedek aday olarak başvuruda bulundu.

AA Mustafa Şentop, adaylık başvurusunu Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a Cuma günü sunmuştu.

"Cumhur İttifakı'nda kararlılığımız devam ediyor"

Mustafa Şentop, "İttifakın devam edeceğini belirtmiştik. O kararlılığımız devam ediyor" dedi.

Şentop'tan CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

TBMM Başkan adayı AK Partili Mustafa Şentop, seçim öncesi CHP'yi ve İYİ Parti'yi ziyaret etti.

AK Parti'de görev değişimi

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un istifasıyla boşalan TBMM Başkanvekilliğine, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç seçildi.

Şentop'un karşısında muhalefetten 3 aday

Muhalefet cephesinde ise 3 aday yarışa girecek.

CHP'nin adayı, Grup Başkanvekili Engin Altay, İyi Parti'nin adayı Gaziantep milletvekili İmam Hüseyin Filiz, HDP'nin adayı ise İzmir milletvekili Serpil Kemalbay.

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AA CHP'nin Meclis Başkan adayı Grup Başkanvekili Engin Altay

Şentop'un üçüncü turda seçilmesi bekleniyor

Meclis başkanlığı seçiminde gizli oylama yapılacak. İlk iki turda 400, üçüncü turda 301 oy gerekecek.

AK Parti'nin 291, MHP'nin 49 milletvekili bulunuyor. İki partinin toplam sandalye sayısı üçüncü turda sonuç almak için yeterli. Mustafa Şentop'un bu turda başkan seçilmesi bekleniyor.

İyi Parti'nin Meclis Başkan adayı Gaziantep milletvekili İmam Hüseyin Filiz

15 gün ara verilecek

Saat 12.00'deki seçimin ardından TBMM Genel Kurul çalışmalarına ara verecek; 26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat, 5 Mart, 6 Mart ve 7 Mart tarihlerinde toplanmayacak. TBMM, çalışmalarına 12 Mart 2019 tarihinden başlamak üzere 15 gün ara verecek.

AA HDP'nin Meclis Başkan adayı İzmir milletvekili Serpil Kemalbay, dosyasını Celal Adan'a böyle sunmuştu.

Yıldırım'ın istifası Meclis'te okunmuştu

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın, TBMM Başkanlığından istifasına ilişkin yazısı TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

Meclis Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Kurulu'nda, Yıldırım'ın, Meclis Başkanlığı görevinden çekildiğini belirten yazısını okuttu.

Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığına sunduğu yazısında, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olarak gösterilmem nedeniyle TBMM Başkanlığından çekiliyorum. Başkanlığım dönemimde katkı ve destekleri nedeniyle Başkanlık Divanı üyelerine ve değerli milletvekillerine teşekkürlerimi sunarım. Yüce Meclis'in bilgilerine saygılarımla arz ederim." ifadesini kullandı.

GÜNDEM AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop