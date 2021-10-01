Gündem Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TBMMde yemin etti
ANKARA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TBMM'de yemin etti

TBMM 2.5 aylık aranın ardından yeni yasama yılı çalışmalarına bugün başladı. 6 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı görevine atanan Mahmut Özer, Meclis tatilde olduğu için yeminini edememişti. Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından yemin etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meclisin ilk işi Mahmut Özerin yemini oldu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra Genel Kurul'da yemin etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 2.5 aylık tatilin ardından 27. Dönem 5. Yasama Yılı çalışmalarına yeniden başladı. Genel Kurul'un ilk işi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yemini oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekillerine hitap etmesinden sonra kürsüye çıkan Mahmut Özer yemin etti.

6 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı görevine atanan Mahmut Özer, TBMM tatilde olduğu için yemin edememişti. Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereği bakanların TBMM'de yemin etmeleri gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Ağustos’ta görevini Ziya Selçuk’tan almıştı. 2017-2018 yılları arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ve 2018-2021 tarihleri arasında da Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevlerini yürüten Mahmut Özer, 5 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanı olarak atandı.

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