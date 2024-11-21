Meclis’te kabadayılık: Milletvekili olmayı öğrenememişsiniz

CHP’li vekiller, bazı belediyelere kayyum atanmasını bahane ederek İçişleri Bakanlığı’nın Meclis'teki bütçe görüşmelerinde eşkıyalığa soyundu. Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın başını çektiği CHP’liler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Plan ve Bütçe Komisyonu'na girişini barikat oluşturarak önlemeye çalıştı. Olay önce arbedeye ardından kavgaya dönüştü.





MİLLETVEKİLİ OLMAYI ÖĞRENEMEMİŞSİNİZ

CHP'li vekiller, toplantı öncesinde kayyumlar konusunda bakanla görüşmek isteklerini Ali Mahir Başarır üzerinden Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'a ilettiklerini söyledi. Bunun üzerine Mehmet Muş, Başarır’ı odasına davet ederek “Buyurun odamda Bakan Bey’le görüşün” dedi. Ancak CHP’li vekiller gelmedi ve salon girişine barikat kurdu. Muş, “Meclis'te görülmemiş şey yapıyorsunuz. Milletvekillerinin barikata kuracağı yer değil burası. Milletvekili olmayı öğrenememişsiniz” diye konuştu.





ÖNCESİNDE TOPLANTI YAPTIK

CHP'li Başarır, “Buradaki milletvekilleri Esenyurt Belediye binasına giremedi. Milletvekilleri, ‘Buna bir tepki koyalım’ dedi. Biz de sabah erken saatlerde bir toplantı yaptık. Dedik ki, komisyon kapısında duralım ve bakana şunu söyleyelim: Bir kamu kurumuna milletvekillerini sokmadınız, iki dakika durun burada konuşalım, bakın nasıl bir duyguymuş” dedi.





DİNLEME İDDİASI

Yerlikaya'nın Meclis'i ve milletvekillerinin odalarını dinlediğini de iddia eden Başarır, “Sabah buraya geldik, emniyetteki arkadaşlar dedi ki ‘Kapıyı mı keseceksiniz?’ Kimse bilmiyor bunu ama siz biliyorsunuz” ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya ise “Açık kaynaklarda ifadeler var. Bu olay nasıl dinlemeye bağlandı. Biz hukuk devletiyiz, yargı talimatı olmadan yapılamaz” dedi. CHP'liler "Bakan burayı terk et" diyerek sıralara vurdu.





Barbarlığı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’lilerin provokasyonuyla ilgili açıklama yaptı. “Bazı CHP milletvekillerinin, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz, Mecliste eşkıyalık kabul edilemez” ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti: “Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Barbarlık ve eşkıyalık hak ettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır. CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir.”





Böylesini ilk kez görüyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'lilere tepki gösterdi. Olaydan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aradığını söyleyen Kurtulmuş, "Meclis yönetimi olarak bu konunun sadece bizleri değil TBMM'ye bakan milletimizin tamamını rahatsız eden çirkin görüntüler olduğunu kendisiyle paylaştım" diye konuştu. Kurtulmuş, komisyonda yaşananlar için, "Bakanların çok eleştirildiği çok büyük mücadelelerin münakaşalarının yapıldığı oturumlar olmuştur ama böylesini TBMM ilk sefer görüyor. Bunu asla kabul etmediğimizin bilinmesini arzu ederim" ifadelerini kullandı.











