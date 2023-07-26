|
Gündem

Meclis'te Mustafa Sarıgül'e yumruk attığı öne sürülen HDP'li Turan Tüysüz: Bana borcu var ilk o yumruk attı

Geçtiğimiz gün CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’e TBMM'de yumruk attığı öne sürülen HDP'li Turan Tüysüz'den açıklama geldi. Sarıgül'ü ziyarete gittiğini ve ilk yumruğu onun attığı söyleyen Tüysüz, "Bana yüklü miktar borcu var. Biz onun için kavga ettik. CHP’den atıldık adam bizi tanımadığını söylüyor. Ayıp" dedi.

10:51 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TBMM'de Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırıda bulunduğu öne sürülen Turan Tüysüz, Sarıgül'ün kendisine yüklü miktarda borcu olduğunu söyledi.

TBMM'de Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırıda bulunduğu öne sürülen Turan Tüysüz, Sarıgül'ün kendisine yüklü miktarda borcu olduğunu söyledi.

HDP'li Turan Tüysüz geçtiğimiz gün CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’e Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yumruklu saldırı girişiminde bulundu.

Sarıgül yumruklu saldırı iddiasını yalanladı

Olayın ardından Meclis'te açıklama yapan Sarıgül, yumruklu saldırıya uğradığına yönelik iddiaları yalanladı. Sarıgül,
"Öyle bir şey olmadı. Yanlış yansımış. Yanıma yaklaşıp bilmediğim konularla ilgili sorular sordu. Ben de 'tanımıyoruz sizi, burası bunun yeri değil' dedim"
diye konuştu.

HDP'li Tüysüz'den açıklama: İlk o bana yumruk attı

Ancak o sırada kuliste olan gazeteciler ve görgü tanıkları Tüysüz tarafından Sarıgül'e yumruk atıldığını ifade etti. Sarıgül'ün ardından bir açıklamada Tüysüz'den geldi.

Sarıgül'ün kendisine hem maddi hem manevi borcu olduğunu söyleyen Tüysüz, 10haber sitesine yaptığı açıklamada,
“Ben onu ziyarete gittim. Orada Meclis’in kamerası var. İlk o bana yumruk attı”
ifadelerini kullandı.

"Yüklü miktarda borcu var"

Tüysüz,
“Ne kadar borcu var size” sorusunu ise “O uzun bir mesele boş ver. Ama yüklü miktar borcu var. Biz onun için kavga ettik. CHP’den atıldık adam bizi tanımadığını söylüyor. Ayıp”
diye yanıtladı.




#Mustafa Sarıgül
#TBMM
#HDP
#Turan Tüysüz
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Triglav - Trabzonspor canlı skor