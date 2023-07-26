Meclis'te Mustafa Sarıgül'e yumruk attığı öne sürülen HDP'li Turan Tüysüz: Bana borcu var ilk o yumruk attı

TBMM'de Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırıda bulunduğu öne sürülen Turan Tüysüz, Sarıgül'ün kendisine yüklü miktarda borcu olduğunu söyledi.
HDP'li Turan Tüysüz geçtiğimiz gün CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’e Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yumruklu saldırı girişiminde bulundu.
Sarıgül yumruklu saldırı iddiasını yalanladı
HDP'li Tüysüz'den açıklama: İlk o bana yumruk attı
Ancak o sırada kuliste olan gazeteciler ve görgü tanıkları Tüysüz tarafından Sarıgül'e yumruk atıldığını ifade etti. Sarıgül'ün ardından bir açıklamada Tüysüz'den geldi.