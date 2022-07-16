Gündem Meclisteki 15 Temmuz Şehitler Anıtında anma töreni Milletin öfkesi ve yumruğu hedefini buldu
ANKARA

Meclis’teki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda anma töreni: Milletin öfkesi ve yumruğu hedefini buldu

Darbecilerin üç bomba attığı Meclis’teki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda anma töreni düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay anıta çelenk bıraktı. Şentop, “O gece milletin haklı öfkesi ve yumruğu da hedefini bulmuştur” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Meclis’teki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda anma töreni: Milletin öfkesi ve yumruğu hedefini buldu
Fuat Oktay ve Mustafa Şentop 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı.

UĞUR DUYAN

Darbecilerin 3 bomba attığı Gazi Meclis’teki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda anma töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, siyasi partilerin temsilcileri, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları katıldı. Fuat Oktay ve Mustafa Şentop anıta çelenk bıraktıktan sonra Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti.

Daha sonra Meclis Şeref Holü’nde “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” açılışı yapıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz’un devlet ve milletin bütünleştiği zaman neleri yapabileceğini açıkça gösteren bir hareket olduğunu ifade etti. Türkiye’de darbe geleneğinin 27 Mayıs’la başladığını anlatan Şentop, “O gün Menderes’i indirmek isteyenlere karşı kalkan halkın yumruğu yerini bulmamıştır. O yumruk, millet düşmanlarının tepesine inmek için 15 Temmuz gecesini beklemiştir. O gece milletin haklı öfkesi ve yumruğu da hedefini bulmuştur” dedi. Kalkışmanın bastırılmasının çok daha büyük destansı bir hareket olduğunu kaydeden Şentop, 15 Temmuz’un darbelerle oluşan tarihi dönemin kapatıldığının tescil edildiği bir gece olduğunu vurguladı. Fotoğraf sergisini gezen Şentop, bombalanan noktalara çiçek bıraktı. TBMM’deki etkinlikler kapsamında Gazi Meclis’te bir de panel düzenlendi.

15 Temmuz milli bayramımız
GÜNDEM
15 Temmuz milli bayramımız

TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz mesajı: Bu destan nesilden nesile anlatılacak
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz mesajı: Bu destan nesilden nesile anlatılacak

Ay yıldız uğrunaTürkiye aşkına

'Ay yıldız uğruna
Türkiye aşkına'

15 Temmuz treni sefere çıkıyor.
Beş model masada

Beş model masada

​Emeklilikte yaşa takılanlar için geri sayım başladı.
81 ilde sela okundu

90 bin camiden şehitlerimiz için sela sesleri yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışmamızı yapıyoruz.

Bahçeli Saraçhane'deki 15 Temmuz anmasında konuştu.

Bunu yapanlar utansın

Bunu yapanlar utansın

​Saldırı haberini alan mezarlığa koştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.