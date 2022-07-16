Meclis’teki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda anma töreni: Milletin öfkesi ve yumruğu hedefini buldu

UĞUR DUYAN

Darbecilerin 3 bomba attığı Gazi Meclis’teki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda anma töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, siyasi partilerin temsilcileri, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları katıldı. Fuat Oktay ve Mustafa Şentop anıta çelenk bıraktıktan sonra Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti.

Daha sonra Meclis Şeref Holü’nde “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” açılışı yapıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz’un devlet ve milletin bütünleştiği zaman neleri yapabileceğini açıkça gösteren bir hareket olduğunu ifade etti. Türkiye’de darbe geleneğinin 27 Mayıs’la başladığını anlatan Şentop, “O gün Menderes’i indirmek isteyenlere karşı kalkan halkın yumruğu yerini bulmamıştır. O yumruk, millet düşmanlarının tepesine inmek için 15 Temmuz gecesini beklemiştir. O gece milletin haklı öfkesi ve yumruğu da hedefini bulmuştur” dedi. Kalkışmanın bastırılmasının çok daha büyük destansı bir hareket olduğunu kaydeden Şentop, 15 Temmuz’un darbelerle oluşan tarihi dönemin kapatıldığının tescil edildiği bir gece olduğunu vurguladı. Fotoğraf sergisini gezen Şentop, bombalanan noktalara çiçek bıraktı. TBMM’deki etkinlikler kapsamında Gazi Meclis’te bir de panel düzenlendi.

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