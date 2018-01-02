Medya dünyasının acı kaybı: Selami Keskiner vefat etti

TRT Haber'in tecrübeli editörü Selami Keskiner, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Aniden rahatsızlanması üzerine İstanbul’daki Başkent Hastanesine kaldırılan Keskiner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İki erkek çocuk babası Selami Keskiner 46 yaşındaydı. 22 yıllık gazetecilik geçmişine sahip olan Keskiner, Kanal 7, İHA, Tv5, Beyoğlu Belediyesi, 24 Haber ve TRT Haber gibi kurumlarda çalıştı.
Keskiner’in naaşı bu akşam memleketi Amasya'ya götürülecek ve yarın kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek.
ÖNERİLEN VİDEOLAR