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EĞİTİM

​MEF Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitim öğretimin kesintiye uğramasını online eğitim ile önleyecek

MEF Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitim öğretimin kesintiye uğramasını online eğitim ile önleyecek

Kurulduğundan bu yana yenilikçi öğrenme yöntemleri ve uygulamalarıyla yükseköğretimdeki öncülüğüne devam eden MEF Üniversitesi, İngilizce Hazırlıktaki tüm öğrencileriyle canlı uzaktan öğrenme denemesi yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MEF Üniversitesi, bünyesindeki tüm akademisyenlere canlı uzaktan eğitim ile ilgili bir program uyguladı, öğrencilerini uzaktan eğitim ile ilgili bilgilendirdi.
MEF Üniversitesi, bünyesindeki tüm akademisyenlere canlı uzaktan eğitim ile ilgili bir program uyguladı, öğrencilerini uzaktan eğitim ile ilgili bilgilendirdi.

Çin'den başlayarak dünyanın çeşitli ülkelerinde hızla etkisini artıran korona virüsünün Türkiye’de yaygınlaşmasına hazırlıklı olmak ve öğrencilerine mağduriyet yaşatmamak adına MEF Üniversitesi, eğitim-öğretimin aksamaması için bir dizi önlem aldı.

  • Kurulduğundan bu yana aktif öğrenme yöntemi olan Flipped Learning (tersyüz öğrenme) ile eğitim-öğretim veren MEF Üniversitesi, bünyesindeki tüm akademisyenlere canlı uzaktan eğitim ile ilgili bir program uyguladı, öğrencilerini uzaktan eğitim ile ilgili bilgilendirdi. Hazır altyapısını kullanarak 10 ve 11 Mart tarihlerinde İngilizce Hazırlık’ta okuyan tüm MEF Üniversitesi Öğrencileri ve İngilizce Hazırlık Öğretim Görevlileri istedikleri mekandan senkronize olarak tam gün online derslere katıldılar.

İki gün boyunca online olarak ders alan öğrenciler hem yeni eğitim trendi olan uzaktan öğrenmeyi tanıdılar hem de olası herhangi bir olağanüstü durumda eğitim-öğretimin devamlılığını sağlamak adına bir denemeye tanıklık etmiş oldular.

Online olarak derslere katılan MEF Üniversitesi Mimarlık Hazırlık Öğrencisi Erva Yardımcı “Derslere Rize’den katıldım. Sanki sınıftaymış gibi aktiftik. Mekanı ortadan kaldıran ama hocayla ve arkadaşlarımla bir arada hissi vererek beni sürekli aktif tutan bu iki günlük ders benim için farklı bir deneyim oldu.” dedi.

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin “Korona virüs nedeniyle, bir çok ülke eğitimlerine ara vermiş durumda. Öte yandan alt yapısı hazır olan Harvard, Stanford, Princeton, New York, Colubia gibi birçok önemli üniversite de derslerini on-line olarak yapmaya başladı. Bu durumun ne kadar süreceği ne yazık ki belli değil. Sağlık Bakanlığımızın aldığı sert önlemler sayesinde ülkemize korona virüs yeni giriş yaptı. Üniversite olarak korona virüsün öğrencilerimize etkisini önlemek adına önlemlerimizi hayata geçirmiş durumdayız. Tüm hocalarımız 2 haftadır eğitimden geçiyor, öğrencilerimiz hazırlanıyor. 10 ve 11 Mart’ta ilk olarak İngilizce hazırlık sınıflarımızda öğrencilerimiz canlı uzaktan eğitimi deneyimledi. İngilizce hazırlık sınıflarımız eğitim öğretime 12 ve 13 Mart’ta online olarak devam ederken fakültelerimiz 12-13 Mart için tatil edilmiştir. Önümüzdeki hafta itibariyle de bir hafta boyunca tüm derslerde online eğitim deneyimi yaşayacağız. Duruma göre bu online eğitimin devamı konusunda yeni bir karar alabiliriz. Bu sistemi yürütmek adına yıllardır yatırım yaptığımız altyapımızı bugün kullanabiliyor durumdayız. Ayrıca bu sistemi sadece korona virus için değil tüm olağanüstü durumlarda kullanılabilmek için de canlı tutmayı hedefliyoruz.” dedi.

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