Mega kentte iftar trafiği: Trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıkarken ulaşımda aksamalar yaşanıyor

İstanbul'da, iftar saatinin yaklaşmasının da etkisiyle kentteki trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıkarken ulaşımda aksamalar yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde araçlar güçlükle ilerliyor.
Haftanın ikinci iş günü mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.
Anadolu Yakası'nda, TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik akışı aksıyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de araçlar ağır ilerliyor.
Kentteki bazı metrobüs, otobüs ve tramvay durakları ile aktarma noktalarında da yoğunluk görülüyor.
İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar ulaştı.