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Mega kentte iftar trafiği: Trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıkarken ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Mega kentte iftar trafiği: Trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıkarken ulaşımda aksamalar yaşanıyor

19:5225/03/2025, Salı
AA
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı.
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı.

İstanbul'da, iftar saatinin yaklaşmasının da etkisiyle kentteki trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıkarken ulaşımda aksamalar yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Haftanın ikinci iş günü mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar devam eden yoğunluk nedeniyle trafik akışı bazı bölgelerde adeta durma noktasına geldi.
Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nde başlayan yoğunluk 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.
TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Avcılar gişelerinden Mahmutbey'e kadar araçlar güçlükle seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda, TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik akışı aksıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de araçlar ağır ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde başlayan trafik yoğunluğu, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda Ataşehir'e kadar uzanıyor. ​​​​​​​

Kentteki bazı metrobüs, otobüs ve tramvay durakları ile aktarma noktalarında da yoğunluk görülüyor.

İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar ulaştı.




#İstanbul
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