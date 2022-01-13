Gündem Mega taşınma National Geographic ekranlarında belgesel oldu
İSTANBUL

Mega taşınma National Geographic ekranlarında belgesel oldu

Türk Hava Yolları’nın, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirdiği büyük taşınma National Geographic ekranlarında belgesel oldu. National Geographic ekibinin hazırladığı, ‘Mega Taşınma’ belgeseli, 16 Ocak’ta izleyici ile buluşacak.

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Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Mega taşınma National Geographic ekranlarında belgesel oldu
National Geographic ekibinin hazırladığı, ‘Mega Taşınma’ belgeseli, 16 Ocak’ta izleyici ile buluşacak.

Türk Hava Yolları’nın, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirdiği büyük taşınma National Geographic ekranlarında belgesel oldu. National Geographic ekibinin hazırladığı, ‘Mega Taşınma’ belgeseli, 16 Ocak’ta izleyici ile buluşacak.

HEYECANLA BEKLİYORUZ

Belgeselin tanıtım toplantısında konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Yalnızca ülkemiz değil aynı zamanda dünya sivil havacılığı için dönüm noktalarından biri olan bu taşınma en üst seviyede titizlik, profesyonellik ve kusursuz bir planlama gerektiriyordu” dedi.

Aycı şunları kaydetti: “Türk Hava Yolları olarak biz bu operasyonun her bir anının değerli ve geleceğe rehber olacağını biliyorduk. Bu nedenle bu anları ölümsüzleştirmek için dünyanın en önde gelen yayın organlarından olan National Geographic ile iş birliği gerçekleştirdik. Şimdi milyonlarca kişi ile birlikte ekranın karşısına geçip bu gurur hikayesini seyretme zamanı.” THY’nin gerçekleştirdiği tarihi taşınmada güzergah araç trafiğine kapatılarak 47 bin 300 ton ağırlığındaki malzeme Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na nakledilmişti. 12 bin parça malzemenin bini aşkın araçla taşındığı operasyonda 5 binden fazla çalışan görev almıştı. Taşınma 33 saat sürmüştü.

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