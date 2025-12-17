Yeni Şafak
Mehmet Akif Ersoy avukatlarıyla yollunu ayırdı: Ünlü avukat Hüseyin Kaya ile anlaştı

08:4817/12/2025, Çarşamba
Ersoy ve Kaya, Silivri Cezaevi’nde bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, savunma sürecini yürüten üç avukatıyla yollarını ayırdı. Ersoy, bir dönem Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatlığını da yapan Hüseyin Kaya ile anlaştı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy savunmasında önemli bir değişikliğe gitti. Ersoy'un, gözaltı ve ifade işlemleri sırasında kendisini temsil eden üç avukatla yollarını ayırdığı öğrenildi. Bu kararın, tutuklanmasının ardından savunma sürecine dair yapılan kapsamlı değerlendirmeler neticesinde alındığı belirtildi. Halk TV'de yer alan habere göre, Mehmet Akif Ersoy, yeni savunma süreci için Ankara Barosu’na kayıtlı Avukat Hüseyin Kaya ile anlaştı.


Ersoy ve Kaya, Silivri Cezaevi’nde bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, dosyayı ve mevcut durumu detaylıca ele aldıkları kaydedildi.


Öte yandan Avukat Hüseyin Kaya bir dönem, Dilan - Engin Polat çiftinin avukatlığını da üstlenmişti.



