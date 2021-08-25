Mehmet Özhaseki: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha usta yalancı görmedim

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına değindi.

"REKORLAR KİTABINA ADAY"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 10 dakika içerisinde 10 yalan söylediğini belirten Özhaseki, "Dostlarımız dedikleri terör örgütleriyle kol kola devam ediyorlar. Birinci stratejileri yalan. Bu adam Guinness Rekorlar Kitabı’na aday. Ömrümde bundan daha usta bir yalancı görmedim. Sahte foto montaj fotoğraflarla çıktı, ertesi gün gidip o fotoğrafın olduğu yerde resimler verdik bak şu bina burada yok bu yalan dedik, ertesi gün çıkıp televizyonlarda yine yalanlarına devam etti. Sonra beni yalancı dediğim için mahkemeye vermiş" dedi.

REKLAM

GÜNDEM Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu BBC'nin 'mülteci merkezi' çarpıtmasını sahiplendi