Mehmetçik 37 göçmeni kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya’nın Kaş ilçesinin 161 mil güneybatısında, içerisinde 45 Afganistanlının bulunduğu teknenin battığını duyurdu.
Bölgeye hemen TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri intikal etti. Fırkateynlerin intikalinin ardından, arama kurtarma koordinatörlüğü görevi icra edilmeye başlandı.
Türk arama kurtarma sınırları içindeki bölgede “arama kurtarma sahası” ilan edilerek, denizcilere ilanlar yayımlandı, ticari gemilere arama sektörleri tahsis edildi. Arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 37 kişi kurtarıldı, 8 kişiye ise ulaşılamadı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen 8 kişiye yönelik bölgedeki arama faaliyetleri havanın kararmasıyla sona erdi.