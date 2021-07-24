Mehmetçik 37 göçmeni kurtardı

Ekonomi

Akkuyu’nun denize olumsuz etkisi olmaz

Biyoloji, fizik ve kimya alanından 297 uzman Akkuyu NGS’nin denize karşı etkisiyle ilgili 1 yıllık titiz bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmanın sonuçlarına göre, Akkuyu Nükleer Santrali’nin deniz ekosistemine herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmayacağı açıklandı.