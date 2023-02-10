Mehmetçik Hatay sokaklarında yağmacılara karşı devriyede

|
Hatay
Türkiye'nin kalbi deprem bölgelerindeki vatandaşlarla atıyor. 7,7 ve 7,6'lık çifte depremin hemen ardından bölgeye giden arama-kurtarma ve sağlık ekipleri, hemen çalışmalara başladı.
Ekipler bir yandan canla başla çalışırken, diğer yandan da başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerden yağma haberleri gelmeye başladı. Bölgedeki vatandaşlar yağmacı şahıslara tepki gösterirken asayiş sorunu yaşandığı iddiaları atılmaya başlandı.
Mehmetçik, güven ortamını sağlamak için asayişi devraldı Yaşanan yağma girişimlerinin ardından Mehmetçik, Hatay'da sahaya indi.
Mehmetçik, bölgede asayiş devriyeleri atmaya başladı. Huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgede çalışmaların kontrollü şekilde süreceği öğrenildi.
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı duyuruyu şu notla paylaştı: Mehmetçiklerimiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak Hatay'ın asayişi için devriye görevine aralıksız devam ediyor. Birlikte güçlüyüz.