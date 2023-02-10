|
Gündem

Mehmetçik Hatay sokaklarında yağmacılara karşı devriyede

Türk Silahlı Kuvvetleri, deprem bölgelerinden gelen yağma haberleri sonrası Hatay'da sokağa indi. Mehmetçik, asayiş devriyelerine başladı.

19:56 . 10/02/2023 Cuma
Diğer
Hatay

Hatay

Türkiye'nin kalbi deprem bölgelerindeki vatandaşlarla atıyor. 7,7 ve 7,6'lık çifte depremin hemen ardından bölgeye giden arama-kurtarma ve sağlık ekipleri, hemen çalışmalara başladı.

Ekipler bir yandan canla başla çalışırken, diğer yandan da başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerden yağma haberleri gelmeye başladı. Bölgedeki vatandaşlar yağmacı şahıslara tepki gösterirken asayiş sorunu yaşandığı iddiaları atılmaya başlandı.

Mehmetçik, güven ortamını sağlamak için asayişi devraldı Yaşanan yağma girişimlerinin ardından Mehmetçik, Hatay'da sahaya indi.

Mehmetçik, bölgede asayiş devriyeleri atmaya başladı. Huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgede çalışmaların kontrollü şekilde süreceği öğrenildi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı duyuruyu şu notla paylaştı: Mehmetçiklerimiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak Hatay'ın asayişi için devriye görevine aralıksız devam ediyor. Birlikte güçlüyüz.


#Kahramanmaraş
#deprem
#Hatay
#Yağma
2 hours ago
default-profile-img
Mehmetçik Hatay sokaklarında yağmacılara karşı devriyede
Karaman'a getirilen depremzedeler KYK yurtlarına yerleştiriliyor
Katar'dan depremzedelere 14 milyon dolarlık destek
Azerbaycan’ın en büyük holdinginden Türkiye’ye 1 milyon dolarlık bağış
Enkaz altından çıkan Mesut'tan Arda Güler'e mesaj
Depremde yıkılan apartmanının sahibi yurt dışına kaçtı: Kılıçdaroğlu ile resmi ortaya çıktı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.