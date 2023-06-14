|
Gündem

Mehmetçik inlerine girdi: Pençe Yıldırım bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

16:26 . 14/06/2023 Çarşamba
Diğer
Ele geçirilen mühimmatlar

Ele geçirilen mühimmatlar

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı. Mehmetçik, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Pençe Yıldırım bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bin 290 adet 7,62 mm makineli tüfek mühimmatı, 3 adet el bombası, 6 adet sis bombası, 4 adet keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü, 1 adet 82 mm’lik havan nişangah aparatı, 1 adet termal şemsiye ve termal çanta, 1 adet kamera ve birçok örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi bildirildi.




#MSB
#pençe kilit
#mühimmat
44 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
En ucuz sıfır araba hangileri? Markalara göre güncel sıfır araç fiyatları