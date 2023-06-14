Mehmetçik inlerine girdi: Pençe Yıldırım bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı. Mehmetçik, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Pençe Yıldırım bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bin 290 adet 7,62 mm makineli tüfek mühimmatı, 3 adet el bombası, 6 adet sis bombası, 4 adet keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü, 1 adet 82 mm’lik havan nişangah aparatı, 1 adet termal şemsiye ve termal çanta, 1 adet kamera ve birçok örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi bildirildi.