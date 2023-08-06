Mehmetçik kadın teröristi sedyeyle taşıdı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yurtiçi ve sınır ötesindeki nokta atışı operasyonlarıyla militanları etkisiz hale gelerek ağır darbe alan PKK köşeye sıkıştı. Evlatları PKK’nın siyasi uzantısı HDP tarafından örgütün dağ kadrosuna gönderilen ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eyleminin de etkisiyle yurtiçinden PKK’ya katılım neredeyse sıfıra düştü. Sınır ötesindeki SİHA ve F-16 operasyonlarıyla ağır darbe alan örgüte Suriye ve Irak’tan da katılım oldukça düştü. Eleman temininde son 4 yılda büyük sıkıntı yaşayan PKK, çareyi yine Avrupa’da buldu.

YENİ ELEMAN KAYNAĞI AVRUPA

Suriye ve Irak’tan istenilen düzeyde PKK’ya katılım olmaması nedeniyle zor duruma düşen örgüt, kendisine maddi ve teknik destek vererek ülkelerinde yapılanma imkanı sunan Avrupa ülkelerinden eleman devşirmeye başladı. Temmuz ayı başında Kuzey Irak sınırında teslim olarak itirafçı olan Y.D. isimli terörist PKK’nın Avrupa ülkeleri üzerinden oluşturduğu yeni planını deşifre etti. Örgüte Türkiye’den katılımın sıfıra indiğini ifade eden Y.D. PKK’nın sözde şehir yapılanması içerisindeki sözde gençlik yapısı olan YPS’ye eleman bulamadığını anlattı.

ÜÇ AYLIK EĞİTİMDEN GEÇİYOR

İtirafçı Y.D., PKK’nın deşifre olmadığını düşündüğü üyelerini metropollerde eylem yapması amacıyla Kuzey Irak ve Suriye’de 3’er aylık eğitim kamplarına almaya başladığını söyledi. İtirafçı terörist, Avrupa’da devşirilen PKK’lı teröristlerin Avrupa’dan Irak Süleymaniye’ye ya da Suriye’ye getirerek silah, sabotaj ve bomba yapımı konusunda eğitim aldığını belirtti. Teröristlerin 3 ay süren eğitiminden sonra Avrupa’ya geri gönderildiğini ve buradan da Türkiye’ye aktarıldığını belirten Y.D., bu yollarla metropol şehirlerde 4’er kişilik YPS birimlerinin oluşturduğunu itiraf etti.

AVRUPA’NIN MÜHENDİSLERİ KANDİL’E

Terörist Y.D., örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin talimatıyla bazı Avrupa ülkelerinde kültürel etkinlik adı altında bir kaç günlük organizasyonların yapıldığını anlattı. Y.D., bu organizasyonlara PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan YPG/PYD’nin sözde üst düzey isimlerinin yönlendirmesiyle katılan teröristlerin örgüt propagandası yaparak örgüte eleman devşirdiğini de itiraf etti. Öte yandan PKK’nın kabusu halin gelen İHA ve SİHA’ları durdurmak için çareler aradığını da anlatan Y.D., PKK’nın SİHA operasyonlarına karşı sinyal kesici ve füze sistemleri geliştirmek istediğini, bu nedenle başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerinden terör örgütüne yardım etmek için gelen mühendisler ve uzman personel olduğunu da söyledi.







