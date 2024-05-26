Mehmetçik misliyle karşılık verdi: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
- Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi.
- Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.
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1 gün önce