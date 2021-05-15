Mehmetçik şefkati: Bahar Kalkanı bölgesinde bayramda yüzler gülüyor

Gündem

Tek kurbanı Melek İpek değilmiş: İşkenceci Ramazan İpek, Melike'ye de hayatı zindan etmiş

Antalya'da 2 çocuk annesi Melek İpek'in (31), kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla öldürdüğü 12 yıllık eşi Ramazan İpek'in (36), evliliğin ilk yıllarında karısını aldattığı Melike A.'ya (26) da hayatı zindan ettiği ortaya çıktı. Ramazan İpek'in, Melike A.'yı tekme tokat dövdüğü, zorla senet imzalattığı, bıçakla saçını kesip, "Şimdi saçını kestim, sonra boğazını keseceğim" dediği, başına silah dayayıp ölümle tehdit ettiği iddianameye yansıdı.