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Gündem Mehmetçik şefkati Bahar Kalkanı bölgesinde bayramda yüzler gülüyor
POLİTİKA

Mehmetçik şefkati: Bahar Kalkanı bölgesinde bayramda yüzler gülüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Ramazan Bayramı vesilesiyle Bahar Kalkanı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Mehmetçik şefkati: Bahar Kalkanı bölgesinde bayramda yüzler gülüyor
TSK, Suriyeli ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Suriye'nin İdlib sınırında Bahar Kalkanı Harekatı'nı başarıyla sürdüren kahraman Mehmetçik, bu bayram da Suriyeli ailelerin yüzünü güldürdü.

  • Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türk askerlerinin Suriye'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunduğu duyuruldu.

Mehmetçik Bahar Kalkanı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı
HAYAT
Mehmetçik Bahar Kalkanı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

MEHMETÇİK'TEN YARDIM ELİ

MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Bahar Kalkanı bölgesinde kahramanca ve fedakârca görev yapan Mehmetçik, İdlib’deki Suriyeli kardeşlerimize yardımlarını sürdürüyor. Bölgede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı."

Kahraman Mehmetçik Suriye’de insani yardıma devam ediyor
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Kahraman Mehmetçik Suriye’de insani yardıma devam ediyor
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