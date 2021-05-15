Mehmetçik şefkati: Bahar Kalkanı bölgesinde bayramda yüzler gülüyor

Suriye'nin İdlib sınırında Bahar Kalkanı Harekatı'nı başarıyla sürdüren kahraman Mehmetçik, bu bayram da Suriyeli ailelerin yüzünü güldürdü.
- Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türk askerlerinin Suriye'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunduğu duyuruldu.
MEHMETÇİK'TEN YARDIM ELİ
MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Bahar Kalkanı bölgesinde kahramanca ve fedakârca görev yapan Mehmetçik, İdlib’deki Suriyeli kardeşlerimize yardımlarını sürdürüyor. Bölgede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı."