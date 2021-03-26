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ORDU

'Mehmetçik üşümesin' diye örmüştü: 87 yaşındaki Şahinde Nine'nin ördüğü çoraplar askerlere ulaştı

Ordu'da yaşayan 87 yaşındaki Şahinde Kubatoğlu’nun ördüğü çoraplar Tunceli’de Mehmetçiğe teslim edildi. Askerler de Şahinde Nine'ye teşekkür mektubu yazdı.

Haber Merkezi İHA
Mehmetçik üşümesin diye örmüştü: 87 yaşındaki Şahinde Ninenin ördüğü çoraplar askerlere ulaştı
Kocatepe Karakolu’nda vatani görevini yapan Mehmetçikler, çorapları teslim aldı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde yaşayan, 7 çocuk ve 29 torun sahibi Şahinde Kubatoğlu, Tunceli'de güvenlik güçlerinin operasyon görüntülerini televizyonda izleyince Mehmetçik için yün çoraplar ördü.


Nine, ördüğü 20 çift çorabı İl Jandarma Komutanlığı’na teslim ederek, sık sık karlı dağlarda operasyonlara çıkan Tunceli Pülümür’deki Mehmetçiğe ulaştırılmasını istedi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından teslim alınan yün çoraplar, Tunceli’nin Pülümür ilçesine ulaştırdı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kocatepe Karakolu’nda vatani görevini yapan Mehmetçiklere çoraplar teslim edildi.

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YÜREĞİMİZ ISINDI


Valilikten yapılan açıklamada: "Ordu ili Korgan ilçesinde ikamet eden 87 yaşındaki Şahinde Teyze’mizin örmüş olduğu ve Pülümür İlçe Janandarma Komutanlığına gönderdiği çoraplar, Kocatepe Karakolu’nda vatani görevini yapmakta olan askerlerimize ulaştırıldı.

Askerlerimiz de Şahinde teyzemize teşekkür mektubu gönderdi. "Var olsun bizi var edenler. Yüreğimiz ısındı. Ellerin dert görmesin Şahinde teyze" denildi.

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