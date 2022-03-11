Mehmetçik zorlu kış şartlarında daima göreve hazır

'BURADA GÖREV YAPMAK BENİM İÇİN ONUR'<br><br>Gevanakurki Üs Bölgesi'nde sözleşmeli er Abdullah Gerçek \"Gevanakurki'de 5 yıldır görev yapmaktayım. Her ne kadar ailemden ve sevdiklerimden uzak olsam da burada bu görevi yapmak benim için onur ve gurur vericidir. Buradan iki çocuğuma ve eşime, aileme ve tüm sevdiklerime de kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Milletimizin ve ailelerimizin gözleri arkada kalmasın hudut namustur prensibiyle bizler her daim görevlerimizin başındayız\" dedi.