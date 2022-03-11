Gündem Mehmetçik zorlu kış şartlarında daima göreve hazır
HAKKÂRİ

Mehmetçik zorlu kış şartlarında daima göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Şehitler İrfan ve Tunahan Üs Bölgesi’nde zorlu kış şartlarında başarıyla görev yapan Mehmetçikleri gösteren bir video klip paylaştı.

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Haber Merkezi İHA
Mehmetçik zorlu kış şartlarında daima göreve hazır
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Milli Savunma Bakanlığı’na ait sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan videonun yer aldığı paylaşımlarda, "Hazır! Daima Hazır! Kış boyunca zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen fedakârca görev yapan Yüksekova’daki Şehitler İrfan ve Tunahan Üs Bölgesi’ndeki kahramanlarımız, bizleri gururlandıracak şekilde vatan ve millet uğrunda yiğitçe görev yapmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

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Bölgeyi didik didik tarıyorlar: Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
FOTOĞRAF 30
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Yüksekova ilçesine 54 kilometre mesafedeki Şemdinli ile Çukurca arasında kalan ve Irak'ın kuzeyindeki sınır hattında konuşlu Dağlıca 4. Hudut Tabur Komutanlığı ve çevresindeki üs bölgelerinde görev yapan askerler, dondurucu soğuk ve metrelerce kara aldırış etmeden eller tetikte vatan nöbeti tutuyor.
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Sarp kayalıklardan derin vadilerden oluştuğu için daha önce teröristlerin sızabildikleri Dağlıca bölgesi, son düzenlemelerden sonra artık daha güvenli. Dağlar adeta törpülenip, yollar yapılmış ve kartal yuvası noktalara ise teknolojinin tüm imkanları kullanarak modüller üs bölgeleri ve kalekollar inşa edilmiş.
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TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMIYORLAR<br>Bölgede 24 saat gözetleme yapan hudut kartalları da en ufak hareketliliği bile değerlendiriyor ve gerektiğinde son teknolojik silahlarla bölgeyi ateş altına alabiliyor. Gelebilecek saldırılara karşı modüler üs bölgelerinin tam bir koruma sağlaması nedeniyle kendisini güvende hisseden Mehmetçik ise teröristlere adeta göz açtırmıyor.
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Avaşin-Basyan'ın da bulunduğu Irak'ın sıfır noktasındaki 1860 rakımlı Gevanakurki Üs Bölgesi’nde görev yapan askerler, Irak'ın kuzeyine yönelik başlatılan Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında da bölgeyi didik didik tarayarak teröristlerin kullanabileceği sığınak ve barınakları imha ediyor.
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MEHMETÇİK'İN TEK BEKLENTİSİ DUA<br><br>Teknoloji ile donatılan üs bölgelerinde Mehmetçik'in rahat etmesini sağlayacak imkanlar da düşünülmüş. Yemekhane, revir, yatakhane gibi alanların dışında çeşitli spor ve sosyal alanlar da oluşturulmuş.
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Dağlarda terörist kovalayan, bölgeyi ve yolları kontrol altına alan Mehmetçik, geldikleri bu alanlarda dinlenerek stres atabiliyor. Aşçılar tarafından yapılan sıcak yemek yiyebildiklerini ve sıcak yataklarında uyuyabildiklerini anlatan Mehmetçik'ler, tek beklentilerinin dua olduğunu söylüyor.
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Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
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'BURADA GÖREV YAPMAK BENİM İÇİN ONUR'<br><br>Gevanakurki Üs Bölgesi'nde sözleşmeli er Abdullah Gerçek \"Gevanakurki'de 5 yıldır görev yapmaktayım. Her ne kadar ailemden ve sevdiklerimden uzak olsam da burada bu görevi yapmak benim için onur ve gurur vericidir. Buradan iki çocuğuma ve eşime, aileme ve tüm sevdiklerime de kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Milletimizin ve ailelerimizin gözleri arkada kalmasın hudut namustur prensibiyle bizler her daim görevlerimizin başındayız\" dedi.
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Sözleşmeli onbaşı Murat Karatek ise \"6 yıldır 4. Hudut Tabur Komutanlığı Dağlıca'ya bağlı Gevanakurki'de görev yapıyorum. Sevdiklerimizden uzak kalsak da vatan sevgisi, şehitlerimizin sevgisi içimizi ısıtıyor. Şehitlerimizin emanetini korumak ayrı bir gurur. Her ne kadar sınırda zor şartlarda görev yapmış olsak da vatanımızı koruyoruz\" diye konuştu
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Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Title
Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Title
Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Title
Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Title
Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Title
Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Title
Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Title
Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Title
Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Title
Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Title
Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Title
Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Title
Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Title
Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Title
Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Title
Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Title
Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Title
Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Title
Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Title
Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Title
Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Bölgeyi didik didik tarıyorlar: Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Irak'ın kuzeyine yönelik başlattığı Pençe Yıldırım Harekatı'nın en önemli askeri noktasını; sarp kayalıklar, derin vadiler ve yüksek dağlarla çevrili Dağlıca bölgesindeki 4. Hudut Tabur Komutanlığı ile teknolojinin ve güvenliğin her türlü imkanından yararlanılarak yapılan üs bölgeleri oluşturuyor. 1860 rakımlı Gevanakurki üs bölgesi ise Avaşin-Basyan'ın da bulunduğu Irak'ın sıfır noktasında yer alıyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede Mehmetçik, zor koşullarda görev yapıyor.

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