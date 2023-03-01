Mehmetçik’ten 9 yaşındaki depremzedeye doğum günü sürprizi

Hatay’daki Mehmetçik Çadır Kenti’nde yaşayan minik Emir’in doğum günü olduğunu öğrenen Mehmetçiklerimiz ve Emir’in arkadaşları, güzel bir organizasyonla ona sürpriz bir doğum günü hazırladı. 9 yaşına giren Emir’e sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir hayat diliyoruz