Mehmetçik’ten 9 yaşındaki depremzedeye doğum günü sürprizi

Hatay'da 9 yaşındaki depremzede çocuğu Mehmetçik ve arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraların devletin tüm ortaya koyduğu tüm imkanlarıyla sarılmaya devam ediyor.
Bu süreçte de Mehmetçik, önemli bir rol üstleniyor. Depremzedelere yardım etmeyi "Geleneğimiz de göreneğimiz de görevimiz de bunu gerektirir" şiarıyla devam eden Mehmetçik, depremzede çocuklarla da yakından ilgileniyor.
9 yaşındaki miniğe Mehmetçik'ten ve arkadaşlarından sürpriz doğum günü kutlaması
Görülmeye değer o anları da Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.