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Gündem

Mehmetçik’ten 9 yaşındaki depremzedeye doğum günü sürprizi

Depremin yaralarını sarmada önemli bir rol üstlenen Mehmetçik, Hatay'da Mehmetçik Çadır Kenti’nde yaşayan 9 yaşındaki Emir'e sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırladı. Alkışlar eşliğinde doğum günü kutlanan Emir'in mutluluğu kameralara yansıdı.

21:04 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hatay'da 9 yaşındaki depremzede çocuğu Mehmetçik ve arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Hatay'da 9 yaşındaki depremzede çocuğu Mehmetçik ve arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraların devletin tüm ortaya koyduğu tüm imkanlarıyla sarılmaya devam ediyor.

Bu süreçte de Mehmetçik, önemli bir rol üstleniyor. Depremzedelere yardım etmeyi "Geleneğimiz de göreneğimiz de görevimiz de bunu gerektirir" şiarıyla devam eden Mehmetçik, depremzede çocuklarla da yakından ilgileniyor.

9 yaşındaki miniğe Mehmetçik'ten ve arkadaşlarından sürpriz doğum günü kutlaması

Hatay’daki
Mehmetçik Çadır Kenti
’nde de 9 yaşındaki Emir’in doğum günü olduğunu öğrenen Mehmetçik, sürpriz bir
doğum günü kutlaması
hazırladı.

Görülmeye değer o anları da Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlık yaptığı paylaşımda, “
Hatay’daki Mehmetçik Çadır Kenti’nde yaşayan minik Emir’in doğum günü olduğunu öğrenen Mehmetçiklerimiz ve Emir’in arkadaşları, güzel bir organizasyonla ona sürpriz bir doğum günü hazırladı. 9 yaşına giren Emir’e sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir hayat diliyoruz
” ifadelerine yer verdi.



#depremzede çocuk
#Mehmetçik Çadır Kenti
#Hatay
#doğum günü kutlaması
32 dakika önce
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Mehmetçik’ten 9 yaşındaki depremzedeye doğum günü sürprizi
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