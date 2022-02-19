Gündem Bu cesaret başka kimde var Füze atıldığını fark eden Mehmetçikten kaçmayın talimatı
ANKARA

Bu cesaret başka kimde var: Füze atıldığını fark eden Mehmetçik'ten kaçmayın talimatı

Füze saldırısına uğrayan Mehmetçik'in cesareti herkesi gururlandırdı. Mehmetçik'in geçtiğimiz yıl girdiği bir çatışmadan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, teröristleri bombardıman altına alan Türk askerlerinin üzerine füze atılıyor. Füzenin atıldığını fark eden komutan ise askerlere "Kaçmayın sakin olun" talimtı veriyor.

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Mehmetçikten kaçmayın talimatı, Gururlandıran video: Füze atıldığını fark eden Mehmetçik: Kaçmayın, Türk askerinin bu görüntüleri rekorlar kırıyor
Füze atıldığını fark eden Mehmetçik'ten kaçmayın talimatı.

Mehmetçik'in geçtiğimiz yıl girdiği bir çatışmadan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, teröristleri bombardıman altına alan Türk askerlerinin üzerine füze atılıyor.

KAÇMAYIN TALİMATI

Füzenin atıldığını fak eden komutan ise "Kaçmayın sakin olun" talimatı veriyor.

Füzenin araca isabet etmesinin ardından askerlerimiz teröristlerin üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor.

Türk askerinin üzerine doğru füze geldiği sırada korkusuz tavrı paylaşım rekorları kırıyor
OYNAT 00:44
Türk askerinin üzerine doğru füze geldiği sırada korkusuz tavrı paylaşım rekorları kırıyor
Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine nefes aldırmayan Türk askeri, bölgede mutlak güç haline gelmeye başladı.

Mehmetçik'in geçtiğimiz yıl girdiği bir çatışmadan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, teröristleri bombardıman altına alan Türk askerlerinin üzerine füze atılıyor.

Bu sırada askerlerimizin korkusuz tavrı ve sakinliği sosyal medyanın en çok konuşulan olayı arasına girdi.

Füzenin atıldığını fark eden komutanın askerimize 'Kaçmayın, sakin olun.' talimatı ve ardından yaşananlar anbean kameraya yansıdı.


Gurur veren kareler: Devletin vurucu gücü dosta güven düşmana korku veriyor
FOTOĞRAF 109
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Emniyet teşkilatının vurucu gücü, teröristlerin korkulu rüyası Polis Özel Harekat (PÖH), kapılarını gazetecilere açtı.<br><br>
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Özel Harekat Başkanlığının Gölbaşı ilçesindeki yerleşkesinde bir taraftan özel harekat saflarına yeni katılanlara eğitim verilirken diğer taraftan da uzman timlerin kazandıkları beceriler tatbikatlarla sürekli güncelleniyor.<br><br>
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Özel harekat temel eğitim kursunu tamamlayan genç polisler yıl boyunca planlanan hizmet içi eğitimlere alınarak silah ve mühimmat, keskin nişancı, patlayıcı madde, zırhlı araç kullanımı, bina, arazi, taktik dağcılık, su altı, yaralıya müdahale, etkili güç kullanımı, arama kurtarma ve hayatta kalma gibi branşlarda uzmanlaşıyor.<br><br>
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PÖH'ler bir taraftan hizmet içi eğitime tabi tutulurken diğer taraftan da fiziki kondisyonlarını en üst seviyede tutabilmek amacıyla teçhizatlı ve teçhizatsız kilometrelerce koşuyor.
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Zorlu eğitim sürecini değerlendiren ve adı güvenlik gerekçesiyle paylaşılmayan eğitmen komiser, operasyon şubeleri olarak eğitimlerde hız kesmediklerini belirtti.<br><br>
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Tatbikatlarda sahada yaşadıkları zorlukların seviyesini arttırarak uyguladıklarını dile getiren eğitmen komiser, \"Eğitimde daha önce yaşamış olduğumuz operasyonların zorluk seviyesini değiştirerek personelimizin imkan ve koşullarda hareket kabiliyetini en üst seviyeye yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bu eğitimlerimizde bina ve araç operasyonu, harita, taktik dağcılık, kış şartlarında doğada arama ve kurtarma, keskin nişancı kursları var. Bu eğitimlerden geçen özel harekat polislerimiz yurt içi ve yurt dışı her türlü operasyonu yapmaya haizdir.\" diye konuştu.
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En modern silahları kullanıyorlar<br><br>Teorik eğitimin ardından sahaya çıkan özel harekat polisleri, gerçeğine birebir benzeyen mekanlarda senaryo gereği uçak, bina ve toplu taşıma araçlarındaki rehineleri kurtarıyor veya mağaralarda saklanan teröristleri etkisiz hale getiriyor.
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Alanında uzman eğitmenlerin idaresinde film sahnelerini aratmayan tatbikatlara katılan PÖH'ler son teknoloji ürünlerle en modern silahları kullanıyor.
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Senaryo gereği operasyon düzenlenecek mekan ve araziyi öncesinde drone ile havadan görüntüleyen sonrasında ise planlı şekilde harekete geçen timler, su altında, meskun mahalde ya da kırsalda kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getiriyor.
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PÖH'ler amaçlarına ulaşabilmek için bazen duvar patlatıyor bazen de yüzlerce metre uzaktan belirlenen hedefleri roket ve lav silahları kullanarak etkisizleştiriyor.
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Görev yaptıkları alana göre seçtikleri kamuflaj malzemeleri ile adeta görünmez hale gelen keskin nişancılar da ortalama bir kilometreden hedefi tam 12'den vurarak mesai arkadaşlarına hem destek veriyor hem de koruma sağlıyor.
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Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Title
Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır
Gurur veren kareler: Devletin vurucu gücü dosta güven düşmana korku veriyor
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığına gönüllülük esasına göre katılan özel harekat polisleri, bir taraftan seçtikleri alanlarda uzmanlaşırken diğer taraftan düzenli tatbikatlarda gösterdikleri başarılarla dosta güven, düşmana korku veriyor.


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