Bu cesaret başka kimde var: Füze atıldığını fark eden Mehmetçik'ten kaçmayın talimatı

Tatbikatlarda sahada yaşadıkları zorlukların seviyesini arttırarak uyguladıklarını dile getiren eğitmen komiser, \"Eğitimde daha önce yaşamış olduğumuz operasyonların zorluk seviyesini değiştirerek personelimizin imkan ve koşullarda hareket kabiliyetini en üst seviyeye yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bu eğitimlerimizde bina ve araç operasyonu, harita, taktik dağcılık, kış şartlarında doğada arama ve kurtarma, keskin nişancı kursları var. Bu eğitimlerden geçen özel harekat polislerimiz yurt içi ve yurt dışı her türlü operasyonu yapmaya haizdir.\" diye konuştu.