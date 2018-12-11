Gündem Tuncelide teröristlerin kış üslenmesine darbe
TUNCELİ

Tunceli haber: Mehmetçik'ten teröristlerin kış üslenmesine darbe

Tunceli'de teröristlerin kış üslenmesine darbe

Tunceli'de jandarmanın son 20 günde yürüttüğü operasyonlarda tespit edilen 30 sığınak, 5 mağara, 6 depo imha edildi. Sığınak, mağara ve depolarda 300 kilogram amonyum nitrat, 2 el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

AA
Tunceli'de askerler tarafından bulunan, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak...
Tunceli'de askerler tarafından bulunan, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak...

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince kent genelinde 20 Kasım ile 10 Aralık tarihlerinde teröristlerin kış üslenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, Mehmetçik'in belirlediği teröristlerce kullanılan 30 sığınak, 5 mağara ve 6 depo imha edildi.

Tunceli'de 30 sığınak, 5 mağara, 6 depo imha edildi.

Silah ve mühimmat ele geçirildi

  • Bu alanlardaki aramalarda 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan 300 kilogram amonyum nitrat, bir M-16 piyade tüfeği, çeşitli silahlara ait 8 şarjör ve 497 mermi, 3 telsiz, 3 SD kart, 23 akü, 50 tüp, çok miktarda örgütsel doküman ile tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Tunceli'de ele geçirilen silah ve mühimmatlar.

Kentte teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülüyor.

Tunceli'de PKK'nın kış üstlenmesine darbe
OYNAT 00:55
Tunceli'de PKK'nın kış üstlenmesine darbe
Tunceli'de güvenlik güçlerinin kent genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında teröristlere ait 30 sığınak, 5 mağara ve 6 depo imha edildi.
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