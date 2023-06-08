Meksika'da Türkiye krizi: Toplanan yardımları markette sattılar

Yeşilay, “Deprem Etkilenen Çocuklara Psikososyal Destek Projesi” kapsamında “Benim Kulübüm Yeşilay Tırı” aracılığıyla Hatay ve Gaziantep duraklarında 864 çocuk ve gence psikososyal destek hizmeti sundu. Yeşilay ve Albayrak Grubu şirketlerinden TÜMOSAN iş birliği ile Nisan ayında deprem bölgelerinde yolculuğa başlayan “Benim Kulübüm Yeşilay Tırı” bu zamana kadar 1.361 km mesafe kat ederek Hatay ve Gaziantep’te 168 aktivite gerçekleştirdi.