Meksika'da Türkiye krizi: Toplanan yardımları markette sattılar

Meksikalı gazeteci Pamela Cerdeira
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilde büyük yıkıma sebep olmuştu.
Depremin ardından yurt içi ve yurt dışından Türkiye'ye yardım yağdı. Meksika da Türkiye'ye büyük destek veren ülkeler arasında yer aldı.
Bu hassasiyeti gösterenlerden Meksikalı gazeteci Pamela Cerdeira, depremzedelere yardım etmek için harekete geçti.
Cerdeira, Mexico City Belediyesi'ne Türkiye'deki depremzedelere gönderilmesi için bol bol pirinç ve tuvalet kağıdı bağışladı.
Ancak Belediye'ye güvenmeyen gazeteci Cerdeira, ürünlerini Airtag teknolojisiyle takibe aldı.
Meksikalı gazeteci bu sayede, bağışladığı ürünlerin Türkiye'ye gönderilmediğini, belediye tarafından yerel bir markete satıldığını ortaya çıkardı.