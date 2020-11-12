Melih Gökçek’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret

Ankara’yı 1994’den 2017’ye 23 yıl boyunca yöneten eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.
Buluşmayı sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak duyuran Gökçek, “Akşam üzeri sayın Cumhurbaşkanı’mı ziyaret ettim. Ziyaret sonrası bir hatıra fotoğrafı” ifadelerini kullandı.
AKŞAM ÜZERİ SAYIN CUMHURBAŞKANI’MI ZİYARET ETTİM...
ZİYARET SONRASI BİR HATIRA FOTOĞRAFI... pic.twitter.com/6jK4AGGiR0
AKŞAM ÜZERİ SAYIN CUMHURBAŞKANI’MI ZİYARET ETTİM...