Melih Gökçek’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret

Bakan Akar ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu gözlem merkezi mutabakatını imzaladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı. Akar, 'İmzalarla birlikte Karabağ bölgesinde ateşkesin, barışın, huzurun sağlanmasına çok önemli bir atım atacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Yapacağımız bu çalışmanın bölgeye yararlı, hayırlı olmasını temenni ediyorum' ifadesini kullandı.