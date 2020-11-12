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POLİTİKA

Melih Gökçek’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Gökçek, ziyaretini sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Melih Gökçek, Twitter hesabından ziyaret sonrası fotoğraf paylaştı.
Melih Gökçek, Twitter hesabından ziyaret sonrası fotoğraf paylaştı.

Ankara’yı 1994’den 2017’ye 23 yıl boyunca yöneten eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Buluşmayı sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak duyuran Gökçek, “Akşam üzeri sayın Cumhurbaşkanı’mı ziyaret ettim. Ziyaret sonrası bir hatıra fotoğrafı” ifadelerini kullandı.

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