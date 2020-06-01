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Melikgazi’de kapalı işyerlerinden 3 aylık kira alınmayacak

Melikgazi Belediyesi koronavirüsü tehlikesi nedeniyle yayınlanan yayınlanan Kanun kapsamında, Olağanüstü Meclis kararı ile işyerleri geçici süre kapalı olan mülkiyeti belediyeye ait dükkânlardan 3 ay daha kira bedeli almayacak.

Haber Merkezi İHA
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu

  • Melikgazi Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında Belediyemiz Olağanüstü Meclis kararı ile Belediye Dükkânlarından Alınan Kira Bedeli 3 Ay Daha Ertelendi
  • koronavirüsten dolayı sıkıntılı günler yaşayan esnafa kolaylık sağlamak istediklerini belirten

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Belediyemiz tarafından yapılan satış ve kiralamalardan kaynaklanan bedeller 19/03/2020 tarihinden itibaren 3 ay ertelenmiş ve faaliyetleri durdurulan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmemesine karar verilmiştir. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında borçlandırılan vatandaşlara ait taksitlerin de aynı yasa kapsamında 3 ay süre ile ertelendi.

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  • Ayrıca faaliyetleri durdurulan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ait aylık kira bedeli de alınmayacaktır. Belediyemize ait iş yerlerinde kiracı olan esnaflarımızın yanındayız.

Kiracımız olan esnaflarımızın kiralarını yeniden açılana kadar almayacağız. Zaman, birlik olma zamanıdır. Zaman, içinde bulunduğunuz durumu fırsata çevirme değil, birbirimize destek olma zamanıdır. Yaşanan bu salgın tehlikesi sırasında vatandaşlarımızın ilgili bakanlıkların uyarılarını dikkate almasını rica ediyorum. Biz Melikgazi Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın yanındayız.” dedi.

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